Natalia Paździor ze Zbludowic koło Buska-Zdroju miała zaledwie 11 lat, kiedy pojawiła się w pierwszej edycji programu "MasterChef Junior". W popularnym show stacji TVN biorą udział dzieci w wieku od 8 do 13 lat, których pasją jest gotowanie. Uczestniczka zachwyciła jurorów wyczuciem smaku, a także imponującymi umiejętnościami w kuchni i wygrała rywalizację. Co dziś u niej słychać? 21-letnia Natalia właśnie szykuje się do ślubu. Ostatnio pisaliśmy o tym, jak wyglądają jej przygotowania do tej uroczystości. Wzruszona i podekscytowana udostępniła nagranie z salonu sukien ślubnych. Więcej zobaczysz tutaj. Tym razem uczestniczka show pojawiła się z narzeczonym na kanapie "Dzień dobry TVN" i 12 lutego opowiedziała o początku ich znajomości oraz planach na przyszłość.
Natalia Paździor związała się z piłkarzem Marcinem Manikowskim. Para zaręczyła się podczas ubiegłorocznych wakacji. Kluczowe pytanie padło podczas wypadu do Grecji. "Tak, tak, tak, tak i jeszcze raz tak" - przekazała uczestniczka "MasterChefa Junior" w podpisie nagrania, które udostępniła w mediach społecznościowych. Para pojawiła się teraz razem w "Dzień dobry TVN" i opowiedziała więcej o początkach ich znajomości.
Jak się okazuje, Natalia i Marcin poznali się w internecie. - Nie była to jakaś romantyczna historia niczym z filmu "szłam w deszczu, przewróciłam się i ona mnie złapał", no nie. Poznaliśmy się troszkę inaczej, bo tak naprawdę w tym wirtualnym świecie. Poznaliśmy się na TikToku. (... ) Od wiadomości do pierścionka - wyznała Natalia w czwartek. Podkreśliła, że internet to ostatnie miejsce, gdzie liczyłaby na poznanie życiowego partnera, a jednak.
Nie spodziewałam się, że leżąc przed snem i przeglądając TikToka, znajdę przyszłego męża
- podkreśliła była uczestniczka show TVN. Para po tym, jak poznała się w internecie, wpadła na siebie przypadkiem we Wrocławiu i od razu zaiskrzyło.
W dalszej części wywiadu Natalia Paździor wyznała, że już od najmłodszych lat marzyła o ślubie i założeniu rodziny. Zawarcie małżeństwa to dla niej ważny symbol i przypieczętowanie miłości. Ślub to także wspólne świętowanie z rodziną. 21-latka podczas wywiadu w "Dzień dobry TVN" podkreśliła, że mimo iż jest bardzo młoda, to zdaje sobie sprawę, z jak dużą odpowiedzialnością wiąże się decyzja o zawarciu związku małżeńskiego.
Ja o ślubie marzyłam od zawsze, ale zdaje sobie sprawę, że to nie jest tylko biała sukienka i tańce do rana, ale także odpowiedzialność, której jesteśmy świadomi, z którą się liczymy i na którą czekamy
- O tym, że ślub chcemy wziąć młodo, wiedzieliśmy praktycznie zawsze - podkreśliła. Wspomniała, że wspólne dojrzewanie z partnerem będzie miało także swój urok, a para będzie mogła się wspierać, kiedy pojawią się problemy, które są nieodłącznym elementem życia. - Jesteśmy na tyle młodzi, że będziemy przez to życie iść razem i popełniać błędy razem. Doświadczać, uczyć się, ale właśnie - razem. Uważam, że ma to swój urok, żeby uczyć się siebie i razem doświadczać. Więc myślę, że ślub w takim wieku, jeśli jesteśmy pewni siebie, a jesteśmy, jest naprawdę super sprawą - dodała Natalia.
Natalia i Marcin są już ze sobą już trzy lata i zdecydowali się także na wspólne mieszkanie. Partner byłej uczestniczki show TVN jest piłkarzem, więc jego partnerka musi liczyć się z ewentualną zmianą miejsca zamieszkania. Jak się okazuje, Natalia nie ma z tym większego problemu. - Ja mam tylko nadzieję, że będą tam palmy, gdzie wylądujemy - dodała żartobliwie. Zakochani planują ślub na 2027 rok, ale jak to bywa w przypadku tak dużych uroczystości, przygotowania zaczynają się dużo wcześniej. Natalia ostatnio miała okazję przymierzać suknie ślubne i wybrała tę idealną dla siebie.
Emocje nie do opisana. Czułam się jak księżniczka. (...) Tak mam projekt. Wiem, jak będzie wyglądać. Będę jak księżniczka
- wyznała w programie. Jakie para ma plany na przyszłość? - W moich snach, to ja już powinnam być tu z wózeczkiem, ale przystopujmy... priorytety. Zakończmy studia najpierw, mieszkanie itd., ale myślę, że prędzej niż później pomyślimy o tej rodzinie. Ślub, rodzina... wszystko po kolei - podsumowała Natalia.