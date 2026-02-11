Telewizja Polska jeszcze nie pokazała pełnej oferty ramówkowej, ale powoli odsłania kolejne karty na social mediach. Już za kilka tygodni będziemy mogli obejrzeć program z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, który poprowadzi doświadczona dziennikarka. Już zakładacie, kto został zaangażowany do tego projektu?
11 lutego ogłoszono na Instagramie Telewizji Polskiego start programu "Gabi Drzewiecka zaprasza", co oczywiście zdradza, kto będzie jednocześnie go prowadził. Dziennikarka znana wcześniej z rozmów dla "Dzień dobry TVN" przeszła do publicznego nadawcy w kwietniu 2025 roku. Prowadziła duże imprezy, a teraz otrzymała własny format. "Dziennikarka muzyczna spotka się z wyjątkowymi gośćmi ze świata polskiej i zagranicznej sceny artystycznej, by porozmawiać nie tylko o muzyce! W każdym odcinku inspirujące rozmowy, występy na żywo i niezapomniana atmosfera! A o oprawę muzyczną zadba Bartek Królik wraz ze swoim zespołem!" - czytamy.
Zgodnie z informacjami TVP, w programie zobaczymy Ralpha Kaminskiego, Krzysztofa Zalewskiego, Kasię Lins oraz Sistars. Pierwszy odcinek będzie miał premierę 7 marca o 22.50 na antenie TVP2. Trzeba przyznać, że to dość oryginalny koncept, którego nie ma u konkurencji. Widzowie już nie mogą się doczekać. "No i pięknie, gratulacje Gabi", "Brawo Gabi, czuję, że to będzie coś genialnego!", "Tego właśnie potrzebowaliśmy" - możemy przeczytać w komentarzach.
W dniu, kiedy dziennikarka złożyła wypowiedzenie, od razu obwieściła tę przełomową zmianę na Instagramie. Przyznała, że decyzja nie była łatwa, zwłaszcza, że spędziła aż dziesięć lat w stacji jako dziennikarka muzyczna. "Prowadziłam programy, festiwale oraz największe imprezy masowe. Całej stacji życzę jak najlepiej. Poznałam tu mnóstwo ludzi, z którymi niezależnie od mojej decyzji będzie mnie łączyć przyjaźń" - pisała. Nie podała jednak konkretnego powodu i wciąż nie wiemy, dlaczego odeszła ze stacji.