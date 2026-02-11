Program "Rolnicy. Podlasie" szybko zyskał uznanie widzów, którzy mogą śledzić codzienność na podlaskiej wsi. Jednymi z najbardziej charakterystycznych uczestników formatu są Gienek i Andrzej Onopiukowie z Plutycz. Ojciec i syn postanowili przekuć popularność w sukces i założyli własny kanał na YouTube. To tam dzielą się zarówno zawodowymi zmaganiami, jak i prywatą. Gienek kilka miesięcy temu postanowił odkryć karty, ujawniając, jakie wykształcenie ma Andrzej.

"Rolnicy. Podlasie". Gienek się wygadał. Takie wykształcenie ma jego syn

Widzowie, którzy śledzą losy rolników, chętnie zaglądają za kulisy ich życia. Gienek w programie niespodziewanie zabrał głos w sprawie syna i wygadał się, jakie rzeczywiście wykształcenie ma Andrzej. Okazuje się, że młodszy z rolników ma wykształcenie średnie i jest absolwentem technikum mechanicznego. Nie miał zamiaru kontynuować nauki. - Przyjeżdżali na chama go na studia zabrać. Nie chciał i już - komentował Gienek przed kamerami.

Sam Andrzej jest zadowolony z tego, jak potoczyło się jego życie. - Całe życie pomagałem dla ojca z bratem i siostrą. (...) Dla niektórych jest wstyd być rolnikiem, a dla mnie nie, bo dla mnie to się podoba - przyznał niegdyś uczestnik programu.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz kupił zdrapki za 250 zł. Ile udało mu się wygrać?

Andrzej z Plutycz postanowił niedawno nieco zaszaleć. Na jego kanale na YouTube pojawił się filmik, w którym pokazał, że zakupił zdrapki za 250 złotych. Postanowił jak najprędzej sprawdzić, ile udało mu się wygrać. Dołączył do niego brat Jarek. Po zdrapaniu okazało się, że nie ma mowy o finansowym sukcesie, a rolnik stracił pieniądze. - Mamy 200 zł, czyli troszkę się zwróciło. I skończę na tym odcinek. Nie będę was zanudzać - mówił niepocieszony Andrzej, który przy okazji zapowiedział, że wkrótce powróci z nowymi zdrapkami.

Syn Gienka ma nadzieję, że kolejnym razem "przyniosą wyższą wygraną". Internauci postanowili podnieść rolnika na uchu "Dobrze, że coś trafiłeś", "200 złotych z wydanych 250 złotych to bardzo dobry wynik, ale to i tak jest minus", "Wysokich wygranych w kolejnym odcinku" - pisali pod nagraniem.