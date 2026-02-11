11 lutego 2026 roku Ewa Skibińska świętuje 63 urodziny. Aktorka przyznała w "Dzień dobry TVN", że w przeszłości nie mówiła publicznie o tym dniu, jednak teraz opublikowała z tej okazji post w mediach społecznościowych. Podczas rozmowy z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim doszło do niespodziewanej sytuacji.

"Dzień dobry TVN". Ewa Skibińska zaskoczona tortem. Przyniosła go Magdalena Lamparska. "Wspaniała jest"

Podczas wizyty w "Dzień dobry TVN" Ewa Skibińska poruszyła temat podróży. Niedawno wróciła z Tajwanu, gdzie kręciła film. - Najważniejsze jest życie zawodowe, bo tam lokuję całą swoją miłość i całe swoje serce. Moim marzeniem było spędzić w lutym w ciepłym kraju urlop. Miałam trochę czasu i okazało się, że dostałam film, kino artystyczne, kino ambitne, wyprodukowane, producentką jest Iza Igel, wspaniała kobieta, która ma siłę i ochotę robić kino artystyczne. No a już marzeniem aktora jest zagrać w czymś takim - mówiła.

W projekcie udział wzięła także Magdalena Lamparska. Skibińska opowiedziała na wizji o tym, jak się dogadywały. - Wspaniała jest. (...) Jest cudowną osobą, bardzo wrażliwą. (...) Słuchajcie, od Magdy dostałam wspaniały prezent, szlafrok - mówiła i w tym momencie w studiu pojawiła się aktorka, która przyniosła koleżance tort urodzinowy. Ewa Skibińska nie kryła szoku, widząc Lamparską. Zaczęła się głośno śmiać i z wrażenia położyła się na kanapie. Po kadry z programu "Dzień dobry TVN" zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Ewa Skibińska zasypana komentarzami. Internauci ruszyli z życzeniami urodzinowymi

Ewa Skibińska może liczyć na swoich fanów. Na instagramowym profilu pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami urodzinowymi. "Wszystkiego najlepszego, gwiazdo. Zdrówka i spełnienia marzeń", "Dużo zdrowia", "Właśnie oglądałam 'Dzień dobry TVN' z pani udziałem. Piękna kobieta i wspaniała aktorka", "Wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń oraz dużo zdrowia" - czytamy. Nie zabrakło także komentarzy od znajomych z branży. "Ewuś! Ściskam urodzinowo. Kocham" - napisała Agnieszka Dygant.