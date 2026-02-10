Jak wiemy, Doda nagłośniła problem tzw. patoschronisk, otwarcie sprzeciwiając się sposobowi traktowania zwierząt w nieistniejącym już schronisku w Sobolewie. Na tym jednak jej zaangażowanie się nie skończyło. 10 lutego, z inicjatywy wokalistki oraz malarki Joanny Sarapaty, odbyła się wyjątkowa aukcja artystyczna "Łapy i Pędzle", z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc bezdomnym zwierzętom. Wsparcie dla akcji wyraziła również Marta Nawrocka, przekazując na licytację jedną ze swoich stylizacji. Na wydarzeniu Doda pojawiła się w białej kreacji i chętnie wspierała całe przedsięwzięcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda walczy o życie zwierząt. "Psy zamarzają w męczarniach"

Doda na licytacji wydarzenia "Łapy i Pędzle". Zachwyciła swoim strojem

Charytatywna aukcja "Łapy i Pędzle" odbyła się w Warsaw Presidential Hotel w stolicy. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Dody oraz artystki malarki Joanny Sarapaty. Wśród przedmiotów przeznaczonych na aukcję, znalazła się m.in. czarna suknia zaprojektowana przez Izabelę Janachowską, należąca do Marty Nawrockiej. Pierwsza dama osobiście przekazała kreację Joannie Sarapacie podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim. Ponadto na aukcji można wylicytować liczne obrazy oraz książki z autografami gwiazd.

Doda na aukcji pojawiła się w białej sukience marszczonego materiału. Dobrała do tego czarne szpilki i czarną marynarkę. Nie obyło się bez biżuteryjnych akcentów. Wybrała srebrne kolczyki i naszyjnik. Na wydarzeniu z chęcią rozmawiała z Joanną Sarapatą, której towarzyszył syn Jovan Jakimowicz. Oprócz tego na wydarzeniu obecni byli m.in. Anna Korcz oraz Bartosz Węglarczyk. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Marta Nawrocka o aukcji "Łapy i Pędzle"

Marta Nawrocka przekazała sukienkę na aukcję "Łapy i Pędzle". O swojej decyzji pierwsza dama poinformowała 10 lutego na Instagramie. "Los zwierząt nie może nikomu pozostawać obojętny. 'Łapy i Pędzle' to wyjątkowa aukcja organizowana przez malarkę Joannę Sarapatę oraz piosenkarkę Dodę, a dochód z tej inicjatywy zostanie przeznaczony na pomoc bezdomnym zwierzętom uratowanym z tzw. patoschronisk" - czytamy. "Dlatego z całego serca wspieram tę akcję - tylko razem możemy podarować im bezpieczeństwo, troskę i nowy początek" - podkreśliła.