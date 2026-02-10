Powrót na stronę główną

Szyc chwali się formą, Damięcki postawił na klasykę. Herman przyćmiła ich kolorami
Na konferencji serialu "Piekło kobiet" pojawiła się gwiazdorska obsada. Kto najlepiej zaprezentował się na ściance?
Borys Szyc, Mateusz Damięcki
Fot. KAPiF.pl

10 lutego w Warszawie odbyła się konferencja nowego serialu od HBO Max "Piekło kobiet". Na wydarzeniu pojawiła się także obsada produkcji, m.in. Borys Szyc, Mateusz Damięcki i Katarzyna Herman. Aktorzy zadali szyku na ściance. 

Zobacz wideo Aleksandra Grabowska zdradza kulisy pracy z Szycem i Kotem

Elegancki Damięcki i wyluzowany Szyc. Hermann postawiła na intensywne kolory  

Borys Szyc, który gra w serialu jedną z głównych ról, przybył na konferencję w czarnym, obcisłym topie i modnych w obecnym czasie szerokich spodniach. Aktor z pewnością chciał się pochwalić świetną formą. Jak wiadomo, Szyc przeszedł ogromną metamorfozę do roli w nowym serialu Netfliksa "Bunt". Na ściance pojawił się także Mateusz Damięcki. Aktor postawił na luźne spodnie, elegancką, niebieską koszulę, szarą kamizelkę i marynarkę w tym samym kolorze. Charakteru stylizacji dodały bajeranckie okulary. 

W zupełnie inną stronę poszła Katarzyna Herman. Aktorka założyła na siebie bordową marynarkę, która świetnie wyglądała z dużo jaśniejszym swetrem. Do tego Herman dopasowała długą, czarną spódnicę. Trzeba przyznać, że aktorka wyglądała naprawdę stylowo. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii. 

Konferencja Otwórz galerię

"Piekło kobiet". O czym jest nowy serial HBO Max? 

"Piekło kobiet" przeniesie widzów do Warszawy lat 30. XX wieku. Młody student medycyny Emil Heckmann odkrywa, że jego siostra umiera w wyniku komplikacji po wykonanej w tajemnicy aborcji. Kobieta pozostawiła po sobie zagadkowy list w redakcji, która prowadzi pismo matrymonialne. Dlaczego akurat tam? Szybko wychodzi na jaw, że tragedia może mieć związek z poznanym przez ogłoszenie w gazecie tajemniczym mężczyzną. Redaktor naczelny nie poczuwa się do winy. Zupełnie inne podejście ma jego żona, która również pracuje w redakcji. Kobieta postanawia pomóc Emilowi w wymierzeniu sprawiedliwości. 

Za produkcję odpowiada Ewa Puszczyńska, znana z takich oscarowych produkcji, jak "Ida", "Strefa interesów" i "Prawdziwy ból". Produkcja zadebiutuje na HBO Max 6 marca. Kolejne odcinki będą pojawiać się aż do finału 10 kwietnia 2026 roku. Całość ma liczyć sześć odcinków.

