10 lutego w Warszawie odbyła się konferencja nowego serialu od HBO Max "Piekło kobiet". Na wydarzeniu pojawiła się także obsada produkcji, m.in. Borys Szyc, Mateusz Damięcki i Katarzyna Herman. Aktorzy zadali szyku na ściance.

Elegancki Damięcki i wyluzowany Szyc. Hermann postawiła na intensywne kolory

Borys Szyc, który gra w serialu jedną z głównych ról, przybył na konferencję w czarnym, obcisłym topie i modnych w obecnym czasie szerokich spodniach. Aktor z pewnością chciał się pochwalić świetną formą. Jak wiadomo, Szyc przeszedł ogromną metamorfozę do roli w nowym serialu Netfliksa "Bunt". Na ściance pojawił się także Mateusz Damięcki. Aktor postawił na luźne spodnie, elegancką, niebieską koszulę, szarą kamizelkę i marynarkę w tym samym kolorze. Charakteru stylizacji dodały bajeranckie okulary.

W zupełnie inną stronę poszła Katarzyna Herman. Aktorka założyła na siebie bordową marynarkę, która świetnie wyglądała z dużo jaśniejszym swetrem. Do tego Herman dopasowała długą, czarną spódnicę. Trzeba przyznać, że aktorka wyglądała naprawdę stylowo. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

"Piekło kobiet". O czym jest nowy serial HBO Max?

"Piekło kobiet" przeniesie widzów do Warszawy lat 30. XX wieku. Młody student medycyny Emil Heckmann odkrywa, że jego siostra umiera w wyniku komplikacji po wykonanej w tajemnicy aborcji. Kobieta pozostawiła po sobie zagadkowy list w redakcji, która prowadzi pismo matrymonialne. Dlaczego akurat tam? Szybko wychodzi na jaw, że tragedia może mieć związek z poznanym przez ogłoszenie w gazecie tajemniczym mężczyzną. Redaktor naczelny nie poczuwa się do winy. Zupełnie inne podejście ma jego żona, która również pracuje w redakcji. Kobieta postanawia pomóc Emilowi w wymierzeniu sprawiedliwości.

Za produkcję odpowiada Ewa Puszczyńska, znana z takich oscarowych produkcji, jak "Ida", "Strefa interesów" i "Prawdziwy ból". Produkcja zadebiutuje na HBO Max 6 marca. Kolejne odcinki będą pojawiać się aż do finału 10 kwietnia 2026 roku. Całość ma liczyć sześć odcinków.