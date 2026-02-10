Agnieszka z "Rolnik szuka żony" przerywa milczenie. "Swoje wypłakałam"

Agnieszka była jedną z uczestniczek 12. edycji "Rolnik szuka żony". Widzowie kibicowali jej oraz Krzysztofowi, z którym poznała się w programie. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu i rozstali się krótko po zakończeniu nagrań show. Po emisji finałowego odcinka sezonu w grudniu 2025 roku, na Agnieszkę spłynęła fala hejtu. Część widzów nie mogła pogodzić się z faktem, że uczestniczka nie stworzyła związku z Krzysztofem. Teraz kobieta postanowiła wreszcie zareagować.

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" reaguje na hejterskie wpisy. "Swoje wypłakałam"

Na początku lutego Agnieszka zdecydowała stanowczo odpowiedzieć na wszelkie hejterskie wpisy, które otrzymała w ostatnich miesiącach. Zamieściła poruszający apel do osób, które krytykują ją w sieci. - Śmiać mi się chciało, ile wiadomości nieprawdziwych słuchałam o swojej osobie. Doszłam do wniosku, że szkoda (...) płakać godzinami, ale wczoraj coś we mnie pękło. (...) Wróciłam do swojej normalności (...), ale wciąż otrzymywałam wiadomości: wredna oszustka, paskudna, piegowata, ruda, s**a. I nie ukrywam, może trochę mnie to zabolało, że pomimo czasu, ludzie wciąż mają tyle nienawiści w sobie - opowiedziała na zamieszczonym nagraniu uczestniczka show.

Agnieszka zwróciła przy tym uwagę na aspekt, iż mimo że sama ma silny charakter, wpisy mocno w nią uderzyły. Podkreśliła, że należy pamiętać, iż niektóre osoby mogą z takim hejtem po prostu sobie nie poradzić. - Nie byłam przygotowana na ten hejt. Pamiętajcie, ja jestem silną babką, ale nie wszyscy są tacy jak ja. Swoje wypłakałam, a na drugi dzień musiałam wracać do pracy. Musiałam żyć swoim życiem, a w internecie toczyło się drugie story na mój temat. To nie było przyjemne - podsumowała w przejmującym wpisie.

Obserwatorzy wspierają Agnieszkę. "Bardzo mądre słowa"

Pod postem uczestniczki show pojawiło się wiele miłych komentarzy. Obserwatorzy mają podobne zdanie na temat hejtu. "Dokładnie, Aga, tak jak mówisz... Jest mnóstwo złośliwości, to jest straszne, co się dzieje...", "Nie musisz się podobać wszystkim, ale jak komuś się nie podobasz, powinien to zatrzymać dla siebie, a nie wylewać hejt w necie. Szacunek należy się każdemu. Stop hejt!", "Aga, idź po swoje. Bardzo mądre słowa, ten filmik, myślę, że dla każdego z osobna jest potrzebny" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.