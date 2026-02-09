Serial "Ranczo" jest uwielbiany przez tysiące Polaków. Produkcja doczekała się dziesięciu sezonów, a niedawno oficjalnie potwierdzono, że trwają pracę nad kontynuacją. Nie wszyscy są jednak zachwyceni tym pomysłem. Pierwszy odcinek serii opowiadającej o perypetiach mieszkańców Wilkowyj wyemitowano 5 marca 2006 roku. Od tamtej pory minęło już niemal 20 lat. Upływ czasu najbardziej widać po aktorach, którzy byli wówczas dziećmi. Do tego grona należy z pewnością Anna Stępień, która przez lata wcielała się w Kasię Solejuk. Dziś serialową córkę Kazimiery i Macieja trudno rozpoznać.

Zobacz wideo Beata Kowalska ujawnia sekret "Rancza". Chodzi o reżysera i scenariusz

"Ranczo". Serialowa Kasia Solejuk ma już 29 lat. Tak dziś wygląda

Serial "Ranczo" wyróżniał się wieloma charakterystycznymi, zapadającymi w pamięć bohaterami. Jedną z nich była rezolutna Kasia Solejuk. W jej postać wcieliła się

Zobacz, jak zmieniła się serialowa Kasia SolejukOtwórz galerię

. Aktorka dorastała na planie serialu. Po jego zakończeniu nie chciała jednak kontynuować kariery aktorskiej.

Stępień skupiła się na edukacji. Ukończyła studia na SGGW, a także kierunki związane z finansami i rachunkowością na Uniwersytecie Warszawskim. Głód wiedzy był w niej jednak tak silny, że zdecydowała się jeszcze na studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego. Uczyła się także za granicą, między innymi w Czechach i we Włoszech. Dziś serialowa Kasia ma 29 lat i pracuje w sektorze bankowym. Choć nie udziela się medialnie, zdarza jej się niekiedy opublikować post w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak dziś wygląda.

"Ranczo". Zaskakujące słowa reżysera na temat kontynuacji. "To będzie zupełnie inny serial"

Wielu fanów "Rancza" nie może się już doczekać nowych odcinków. Na razie jeszcze niewiele wiadomo na temat fabuły i bohaterów, ostatnie słowa reżysera mogły jednak zaskoczyć widzów. - To będzie zupełnie inny serial. W poprzednich sezonach było tak, że każdy kolejny był kontynuacją wydarzeń z poprzedniego. W sezonie 11. wyraźnie zaznaczymy, że od poprzedniego minęło dziesięć lat. W życiu bohaterów wiele się w tym czasie zmieniło, dzieci podorastały. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, nie będzie już Marianka Solejuka, a pan Marian - mówił na antenie radiowej Jedynki Wojciech Adamczyk.