Serial "Ranczo" jest uwielbiany przez tysiące Polaków. Produkcja doczekała się dziesięciu sezonów, a niedawno oficjalnie potwierdzono, że trwają pracę nad kontynuacją. Nie wszyscy są jednak zachwyceni tym pomysłem. Pierwszy odcinek serii opowiadającej o perypetiach mieszkańców Wilkowyj wyemitowano 5 marca 2006 roku. Od tamtej pory minęło już niemal 20 lat. Upływ czasu najbardziej widać po aktorach, którzy byli wówczas dziećmi. Do tego grona należy z pewnością Anna Stępień, która przez lata wcielała się w Kasię Solejuk. Dziś serialową córkę Kazimiery i Macieja trudno rozpoznać.
Serial "Ranczo" wyróżniał się wieloma charakterystycznymi, zapadającymi w pamięć bohaterami. Jedną z nich była rezolutna Kasia Solejuk. W jej postać wcieliła się
. Aktorka dorastała na planie serialu. Po jego zakończeniu nie chciała jednak kontynuować kariery aktorskiej.
Stępień skupiła się na edukacji. Ukończyła studia na SGGW, a także kierunki związane z finansami i rachunkowością na Uniwersytecie Warszawskim. Głód wiedzy był w niej jednak tak silny, że zdecydowała się jeszcze na studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego. Uczyła się także za granicą, między innymi w Czechach i we Włoszech. Dziś serialowa Kasia ma 29 lat i pracuje w sektorze bankowym. Choć nie udziela się medialnie, zdarza jej się niekiedy opublikować post w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak dziś wygląda.
Wielu fanów "Rancza" nie może się już doczekać nowych odcinków. Na razie jeszcze niewiele wiadomo na temat fabuły i bohaterów, ostatnie słowa reżysera mogły jednak zaskoczyć widzów. - To będzie zupełnie inny serial. W poprzednich sezonach było tak, że każdy kolejny był kontynuacją wydarzeń z poprzedniego. W sezonie 11. wyraźnie zaznaczymy, że od poprzedniego minęło dziesięć lat. W życiu bohaterów wiele się w tym czasie zmieniło, dzieci podorastały. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, nie będzie już Marianka Solejuka, a pan Marian - mówił na antenie radiowej Jedynki Wojciech Adamczyk.