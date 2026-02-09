9 lutego wyemitowano program "Dzień dobry TVN". Widzów przywitali Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor, do których chwilę później dołączyli Robert Koszucki i Anna Dereszowska. Internauci ruszyli z komentarzami na temat debiutu aktorów. "Niezła promocja 'Młodych glin'", "Jak jednorazowo, to dobrze, ale nie na stałe. Teraz są super pary", "Cudowny poranek z wami, Sandrą, Anią i Robertem" - pisali. W programie nie zabrakło ciekawych gości. Dawid Kubacki opowiedział o swojej codzienności oraz życiu rodzinnym.

"Dzień dobry TVN". Córki dołączyły do Dawida Kubackiego na kanapie. Zwrócił się do pociechy. "Ale Zuzia..."

Dawid Kubacki opowiadał w programie o igrzyskach olimpijskich. Jak zauważył, zawodnicy mierzą się z ogromnym stresem, który często negatywnie wpływa na ich wyniki. - Wszyscy się stresują. To jest start jeden na cztery lata. Kiedy startujesz w Pucharze Świata, możesz coś spróbować. Jeżeli coś się wydarzy, coś nie wyjdzie, masz szansę na drugi dzień, masz szansę za tydzień. Tutaj szansa najbliższa jest za cztery lata - opowiadał. Skoczkowi narciarskiemu towarzyszyły żona i córki - Zuzanna i Maja. W pewnym momencie dziewczynki wbiegły przed kamery i usiadły obok taty. - Ale Zuzia usiądź grzecznie, bo nas za chwilę wytną z kamery - komentował uśmiechnięty Kubacki. - Nie da się, to jest program na żywo - mówiła Anna Dereszowska w programie.

"Dzień dobry TVN". Dawid Kubacki o stanie zdrowia żony. "Trzeba się cieszyć z tego"

Anna Dereszowska i Maciej Dowbor zapytali Kubackiego o stan zdrowia żony. Przypomnijmy, że w marcu 2023 roku ukochana skoczka narciarskiego trafiła do szpitala z powodów kardiologicznych. Jej stan był ciężki. Mimo szansy na Kryształową Kulę Kubacki postanowił przerwać wówczas swój udział w końcowej fazie mistrzostw. - Tak się wydarzyło i myślę, że trzeba się cieszyć z tego, co jest. Trzeba się cieszyć z tego, że wyszliśmy na prostą i teraz możemy być tutaj i dzisiaj wieczorem będziemy kibicować naszym, żeby walczyli o medale - powiedział w programie "Dzień dobry TVN".