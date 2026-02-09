Nowa para w "Dzień dobry TVN". Widzowie wydali werdykt

Program "Dzień dobry TVN" od lat cieszy się ogromną popularnością. Bardzo ważną częścią formatu są gospodarze, którzy przeprowadzają rozmowy z gośćmi. Na ten moment grono prowadzących tworzą: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. W nowym wydaniu na widzów czekała jednak niespodzianka.

"Dzień dobry TVN". Anna Dereszowska i Robert Koszucki w programie. "Oni się jeszcze wyrobią"

8 lutego w mediach społecznościowych programu "Dzień dobry TVN" opublikowano ważne ogłoszenie. "Anna Dereszowska i Robert Koszucki poprowadzą w poniedziałek 'Dzień dobry TVN' razem z Sandrą Hajduk-Popińską i Maciejem Dowborem" - czytaliśmy. Aktorzy nie pojawili się na antenie tuż po starcie formatu. - Nasi specjaliści od śledztw gdzieś zaginęli w akcji. (...) Miała być Ania Dereszowska, miał być Robert Koszucki, ale nie ma ich i my musimy przeprowadzić chyba jakieś śledztwo - usłyszeli widzowie.

Chwilę później debiutujący prowadzący przywitali się z widzami. Dereszowska zapowiedziała nową prezenterkę pogody, Magdalenę Adamowicz. - Mamy debiut. Tak jak i my debiutujemy. Dziś macie niesamowity program - komentowała. - Oni się jeszcze wyrobią - dorzuciła rozbawiona Sandra Hajduk-Popińska. Występ Dereszowskiej i Koszuckiego w roli gospodarzy jest najprawdopodobniej jednorazową akcją, mającą na celu promocję serialu "Młode gliny". Po kadry z programu zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

"Dzień dobry TVN". Internauci o Annie Dereszowskiej i Robercie Koszuckim. "Niezła promocja"

W dalszej części programu Robert Koszucki dołączył do Sandry Hajduk-Popińskiej, a Anna Dereszowska do Macieja Dowbora. Stworzyli duety z bardziej doświadczonymi prowadzącymi. Występ aktorów w śniadaniówce nie umknął internautom, którzy ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych programu "Dzień dobry TVN". "Niezła promocja 'Młodych glin'", "Jak jednorazowo, to dobrze, ale nie na stałe. Teraz są super pary", "Cudowny poranek z wami, Sandrą, Anią i Robertem", "Wspaniały program", "Fajnie, że [dołączyli - przyp.red.] aktorzy serialu 'Młode gliny', pani Anna i pan Robert" - czytamy. A co wy sądzicie o prowadzących? Dajcie znać w sondzie na dole strony.