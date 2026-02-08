Powrót Kurzajewskiego do relacjonowania sportu. Widzowie wydali werdykt

Maciej Kurzajewski pojawił się w sobotni wieczór na antenie Polsat Sport, gdzie poprowadził "Magazyn Olimpijski" i gościł w studiu mistrzynię świata. Występ prezentera wywołał w sieci spore emocje wśród internautów. Okazało się, że niezwykle ciepło przyjęli jego sportowe zaangażowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz ma we Włoszech własną pizzę. Ile trzeba za nią zapłacić?

Maciej Kurzajewski w sportowym wydaniu podczas igrzysk. Internauci zachwyceni

Podczas programu transmitowanego 7 lutego, Maciej Kurzajewski gościł Zuzannę Witych, złotą medalistkę Freeride World Championships 2026. Prezenter pogratulował jej sukcesu i wręczył bukiet kwiatów. W sieci pojawiło się nagranie z programu, pod którym internauci wyrażali entuzjazm zarówno dla osiągnięcia Witych, jak i powrotu Macieja Kurzajewskiego do sportowej tematyki. "Pan Maciej w swoim żywiole, jak miło słyszeć ten piękny głos i kulturę, w jakiej pan to prowadzi", "Wleciał mi ten głos i tak jakbym wspomnieniami do skoków w studio TVP Sport wleciał, a tu bliżej się przyglądam i cyk... Polsat Sport. Taki flashback mnie złapał", "I to jest miejsce pana Macieja!" - pisali zadowoleni widzowie.

Jeszcze przed premierą odcinków "Magazynu Olimpijskiego" internauci entuzjastycznie komentowali zapowiedzi programu. "Będę oglądał! Powodzenia Maciek", "Super, powodzenia, czekamy", "Zawsze przyjemnie popatrzeć i posłuchać", "Gratulacje! Już nie mogę się doczekać. No i ten głos" - mogliśmy przeczytać.

Maciej Kurzajewski relacjonuje już czternaste igrzyska olimpijskie

Dla Macieja Kurzajewskiego są to już czternaste igrzyska olimpijskie, które relacjonuje jako dziennikarz. Swój debiut miał w Lillehammer w 1994 roku jako stażysta, później pracował m.in. jako reporter, gospodarz Studia Olimpijskiego w Warszawie i dziennikarz na olimpijskich arenach. "Zaczęło się w Lillehammer w 1994 r. - wtedy jako stażysta. Po drodze byłem reporterem, gospodarzem Studia Olimpijskiego w Warszawie i pracowałem bezpośrednio na olimpijskich arenach" - wspominał na Instagramie. CZYTAJ TEŻ: Jakie wykształcenie ma Maciej Kurzajewski? Głos w tej sprawie zabrała Paulina Smaszcz.