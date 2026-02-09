W 2016 roku wyemitowano pierwszą edycję "MasterChef Junior", w której udział biorą amatorzy kuchni w wieku od ośmiu do 13 lat. Triumfowała wówczas 11-letnia Natalia Paździor, która dziś prężnie działa w mediach społecznościowych. W czerwcu zeszłego roku pochwaliła się zaręczynami z ukochanym. Teraz pokazuje, jak przygotowuje się do zawarcia związku małżeńskiego. Jej najnowsze nagranie z salonu sukien ślubnych poruszyło internautów.

Zwyciężyła w "MasterChef Junior". Teraz wychodzi za mąż

W czerwcu zeszłego roku Paździor wyjechała wraz z ukochanym do Grecji. Nie spodziewała się jednak, że wróci z wakacji jako narzeczona. Przekazała wówczas fanom, że zaręczyła się z partnerem - piłkarzem Marcinem Manikowskim. Wstawiła nawet filmik, który pokazywał wyjątkowy moment. "Tak, tak, tak, tak i jeszcze raz tak" - napisała pod nagraniem opublikowanym na Instagramie. Para oznajmiła, że na zawarcie związku małżeńskiego zdecydują się w 2027 roku. W grudniu Paździor informowała fanów, iż wraz z ukochanym wybrali już salę, filmowca oraz fotografa, osobę odpowiedzialną za kwiaty, a także makijażystkę.

7 lutego na profilu Paździor pojawił się filmik z przymierzania sukni ślubnej. "Magiczny moment" - zaznaczyła w opisie influencerka. "Moment, o którym marzyłam od dzieciństwa, staje się rzeczywistością" - napisała na nagraniu. Obserwatorzy mogli zobaczyć urywki z przymierzania kreacji, choć nie widzieliśmy Paździor w całej okazałości.

Natalia Paździor przygotowuje się do ślubu. Internauci nie kryją poruszenia

Wielu internautów doskonale pamięta, jak Paździor gotowała w programie TVN-u. Dziś jest dorosłą kobietą, która niedługo wyjdzie za mąż. Pod postem influencerki pojawiły się komentarze, w których obserwatorzy nie kryją poruszenia sprawą. "Zostałam na etapie różowych gumeczek wplatanych w Twoje cudne włoski. Ależ wzrusz!", "A ja dalej pamiętam cię jako dziewczynę z "MasterChefa". Pięknie wyrosłaś, szczęścia na nowej drodze" - pisali fani. Inni zachwycali się sukniami. "Przepiękne!", "Cudna sukienka" - czytamy pod postem.