"The Voice Senior" daje szanse wielu utalentowanym seniorom, którzy pragną zrealizować muzyczne marzenie i jednocześnie spróbować sił w telewizji. Poznają tym samym polskie sławy, które występują w show TVP2 w roli wspierających trenerów. 7 lutego byliśmy świadkami niełatwych decyzji - w końcu muzycy chcieliby przepuścić więcej osób do finału, ale nie mogą dać tej szansy każdemu.

"The Voice Senior" i uczestnicy, którzy będą w finale. Emocje sięgały zenitu

Z drużyny Alicji Majewskiej szansę otrzymał Albert Czarkowski, który z luzem wykonał "Just a Gigolo, I Ain’t Got Nobody". "Bez żadnej spiny i oto właśnie chodzi. Zasłużony finalista" - czytamy opinię jednego z widzów na Instagramie. Grażyna Osmala również zasłużyła na miejsce w wielkim finale. "Przepiękny, unikatowy głos, czekam na więcej" - czytamy w social mediach TVP. Z drużyny Roberta Janowskiego na finał zasłużył Ryszard Orecki, który wykonał "Idź precz". Spod skrzydeł tego samego trenera szansę otrzymała Małgorzata Skrzypczak. "Nie ma konkurencji" - czytamy.

Komu z kolei sprzyjało szczęście w drużynie Andrzeja Piasecznego? Krzysztof Koziarski pokaże nam się ponownie, tym razem w wielkim finale. Violetta Kapcewicz i jej wykonanie "Parole Parole" zaprowadziło ją prosto do następnego odcinka show. W drużynie Majki Jeżowskiej także nie brakuje talentów. W wielkim finale zobaczymy dwójkę jej podopiecznych, z których zresztą jest najbardziej dumna - Artura Słowika i Roberta Ziętarę. - Nie możecie mnie zawieźć! - podsumowała gwiazda po wybraniu kandydatów do finału.

"The Voice Senior" i komplement od Majki Jeżowskiej. Chodzi o ten wykon

Przypomnijmy, że duże wrażenie w odcinku wywarł na wokalistce inny uczestnik z drużyny Roberta Janowskiego. Zbigniew Guzowski z "California Blue" Roya Orbisona sprawił, że Jeżowska wyskoczyła ze śmiałą propozycją. - Ja bym z takim chłopakiem pojechała do tej Kalifornii... - rzuciła wokalistka, co wywołało śmiech w studiu. - Jeszcze jakby mi grał na gitarze i śpiewał takim pięknym, wysokim głosem... -dodała następnie Majka Jeżowska.