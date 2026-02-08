Powrót na stronę główną

Widzowie "The Voice Senior" odpalili się w komentarzach. Niebywałe, co wywołało dyskusję
Nim widzowie mieli okazję zobaczyć półfinałowy odcinek "The Voice Senior", rozpętała się gorąca dyskusja. Internauci komentowali stylizacje jurorów.
Fot. Facebook/The Voice Senior

Zanim półfinałowy odcinek "The Voice Senior" zagościł na ekranach, post opublikowany przez TVP na Facebooku wzbudził ogromne emocje. Tym razem nie chodziło jednak o występy uczestników, a o... stroje trenerów.

"The Voice Senior". Stroje trenerów wywołały emocje w sieci

W odcinku, który wyemitowano 7 lutego, trenerzy - Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Robert Janowski oraz Andrzej Piaseczny - musieli dokonać trudnego wyboru, decydując, którzy z ich podopiecznych przejdą do finału. Jednak to nie sama rywalizacja skupiła uwagę internautów, a ich stylizacje. Na profilu programu na Facebooku opublikowano zdjęcie, które ukazywało trenerów w pełnej okazałości. W komentarzach internauci zaczęli dzielić się swoimi opiniami na temat ubiorów, a te były bardzo różne.

Stroje, według wielu, miały idealnie oddać charakter każdego z trenerów i podkreślać ich indywidualność. "Pani Alicja wygląda pięknie", "Pani Jeżowska super, wesoła kobieta", "Pani Majewska to klasa, reszta udaje młodzieńców", "Majka Jeżowska, jaka spódnica!" - pisali niektórzy. 

Różnorodne opinie o strojach trenerów "The Voice Senior" pokazują, jak różne gusta mają internauci. Od elegancji Alicji Majewskiej, przez energię Majki Jeżowskiej, aż po bardziej stonowane style Roberta Janowskiego i Andrzeja Piasecznego - każdy z trenerów ma swój unikalny sposób wyrażania siebie przez modę.

"The Voice Senior". Jurorzy pokłócili się w trakcie programu

W odcinku wyemitowanym w sobotę 7 lutego nie zabrakło emocji - wszystko za sprawą kontrowersyjnych słów Roberta Janowskiego. Po występie Violetty Kapcewicz, która walczy o wejście do finału, juror nie krył swojego podziwu, ale jego komplementy szybko zamieniły się w kontrowersyjny komentarz. - Zaśpiewałaś piękniej niż Kalina Jędrusik tę piosenkę. Bo przy okazji jesteś wokalistką, ona była zdolną aktorką, ale nie miała walorów wokalnych - stwierdził.

To wyznanie od razu rozpaliło atmosferę. Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny natychmiast zareagowali na te słowa. - Nieprawda! Nie zgadzam się z tobą! Aleś dołożył! Pogrążyłeś się! -  padły z ich strony ostre reakcje. Janowski jednak nie cofnął się od swojego stanowiska i bronił swojej opinii. - Nie możesz powiedzieć całemu światu, że Kalina Jędrusik nie miała wielkiego głosu! Nie darujemy ci tej Kaliny! - odpowiedziała Majewska.

