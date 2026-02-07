"The Voice Senior" co sezon przyciąga widzów TVP2 nie tylko za względu na utalentowanych uczestników, ale i emocje, które dostarczają trenerzy. W tym zaszczytnym składzie swój fotel ma Majka Jeżowska, słynąca z ekspresji. Gwiazda potrafi szczerze podsumować występy i rzadko kiedy gryzie się w język. W sobotni wieczór rozmarzyła się przed kamerami...

"The Voice Senior" i zachwyt Majki Jeżowskiej. To zaproponowała wokaliście

Zbigniew Guzowski z drużyny Roberta Janowskiego doskonale przygotował się na półfinałowy odcinek. Wywarł ogromne wrażenie nie tylko na swoim trenerze, ale i na pozostałych gwiazdach w studiu. Wszystko przez wykon "California Blue" Roya Orbisona, który był na najwyższym poziomie. - Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą... - zaczęła śpiewać Jeżowska, zachwycona uczestnikiem. - Dziękuję ci bardzo Zbyszku, że sprawiłeś, że mam banana na twarzy - przekazała radośnie wokalistka. To jednak nie wszystko.

Pochwaliła to, jak umiejętnie uczestnik wykonał wysokie brzmienia. - Ja bym z takim chłopakiem pojechała do tej Kalifornii... - rzuciła śmiało gwiazda, co wywołało śmiech w studiu. - Jeszcze jakby mi grał na gitarze i śpiewał takim pięknym, wysokim głosem... - rozmarzyła się Majka Jeżowska. - Przeniosłeś nas w te dobre, stare czasy rzewnych, melodyjnych piosenek, w których panowie tak pięknie nam wyznawali miłość albo za nami tęsknili... - uzupełniła. Alicja Majewska również była pod wrażeniem.

"The Voice Senior" ma na pokładzie uczestników z ciekawymi historiami. Nie zgadniecie, co Zbigniew Guzowski zrobił z pierwszą wypłatą

Program TVP2 jest nie tylko o muzyce, ale przede wszystkim o ludziach i ich poruszających historiach. Do formatu zgłaszają się ci, którzy od zawsze mieli w sercu marzenie o podbiciu sceny. Wspomniany Zbigniew Guzowski to technik melioracji wodnych, który nie zwlekał z inwestowaniem w muzykę - za pierwszą w życiu wypłatę kupił perkusję. Grał bluesa i rock’n’rolla na imprezach okolicznościowych i miał kilka zespołów muzycznych. Mimo tego nie tylko zawód muzyka dominował w jego karierze. Był technikiem, mierniczym, listonoszem i taksówkarzem.