Majewska nie przebiera w słowach w temacie młodych gwiazd. "Nie chciałabym być złośliwa..."

Alicja Majewska to jedna z najbardziej cenionych polskich artystek. Wokalistka w ostatniej edycji dołączyła do programu "The Voice Senior", gdzie ponownie zasiadła w jednym z foteli trenerskich. Decyzja o powrocie do programu nie była łatwa i artystka długo rozważała swój udział. Wiedziała, że tego typu format jest bardzo angażujący czasowo, ale ostatecznie stwierdziła, że nie odmówi sobie tej przyjemności. "Jest porzekadło, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki – sympatii widzów, ponoć zyskanej przed paroma laty, nikt mi przecież nie zagwarantuje. Ale… nie przyjmując propozycji, pozbawiłabym się możliwości poznania fascynujących życiorysów, ciekawych osobowości i nierzadko pięknych głosów" - wyjawiła w rozmowie z TVP. 7 lutego widzowie TVP2 zobaczą półfinał siódmej edycji programu. W trakcie nagrania Alicja Majewska podzieliła się opinią na temat utworów, które dziś stają się hitami. Nie przebierała w słowach.

"The Voice Senior". Alicja Majewska dosadnie o współczesnej muzyce

Już w najbliższym odcinku programu "The Voice Senior" na widzów czeka wiele emocji. Podczas półfinału na scenie zmierzą się czteroosobowe drużyny Alicji Majewskiej, Roberta Janowskiego, Majki Jeżowskiej oraz Andrzeja Piasecznego. Przed jurorami trudne zadanie, każdy z nich będzie musiał wybrać dwoje uczestników, którzy awansują do finału.

Już 7 lutego między jurorami dojdzie do ciekawej wymiany zdań. Robert Janowski w programie powie, że kiedy słyszy piosenkę, ważny jest dla niego także tekst. - To znaczy, jak ktoś śpiewa wyraźnie, jest po prostu świadomym artystą, który chce przekazać słowa, które ktoś namęczył się kiedyś wcześniej i napisał mądrze - podkreśli trener. Wygląda na to, że Alicja Majewska nie do końca zgadza się z tymi słowami. Wokalistka dosadnie oceniła twórczość niektórych współczesnych artystów.

Nie chciałabym być złośliwa, ale nieraz słuchając niektórych produkcji współczesnych… Myślę, że walorem jest to, że nie wszystko do końca słyszymy

- stwierdziła Alicja Majewska. - Nie wiadomo, o co chodzi - skwitowała Jeżowska.

"The Voice Senior". Spięcie między trenerami. Poszło o Kalinę Jędrusik

Program "The Voice Senior" dostarcza widzom nie tylko muzyczne doznania, ale także ogromne emocje. Między trenerami często dochodzi do spięć. W ostatnim odcinku show jurorzy pokłócili się o umiejętności nieżyjącej już Kaliny Jędrusik. Jedna z uczestniczek zachwyciła Roberta Janowskiego, który pokusił się o kontrowersyjne wyznanie. - Nigdy nie byłem tak małomówny podczas całego tego programu. Jestem wbity w fotel. Zaśpiewałaś piękniej niż Kalina Jędrusik tę piosenkę. Bo przy okazji jesteś wokalistką, ona była zdolną aktorką, ale nie miała walorów wokalnych - powiedział. Jak zareagowali pozostali trenerzy? Więcej zobaczysz tutaj: Silne emocje w studiu "The Voice Senior". Padły ostre słowa. "Pogrążyłeś się"