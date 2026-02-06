W Mediolanie oficjalnie zainaugurowano Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Widowisko otwarcia miało rozmach, a wśród zaproszonych gości nie zabrakło znanych nazwisk ze świata mody i muzyki. Jedną z najbardziej komentowanych postaci wieczoru była Vittoria Ceretti - włoska supermodelka i partnerka Leonardo DiCaprio, która odegrała symboliczną rolę podczas ceremonii.

Partnerka Leonardo DiCaprio na otwarciu igrzysk w Mediolanie. Vittoria Ceretti pełniła symboliczną rolę

Uroczystość rozpoczęła się spektakularną oprawą wizualną. Już pierwsze sceny odegrane przez uczestniczących w wydarzeniu tancerzy nawiązywały do klasycznego włoskiego dziedzictwa sztuki. Częścią muzyczną ceremonii był m.in. występ Mariah Carey, która sięgnęła po klasyk "Volare ("Nel Blu di Pinto di Blu"). Opinie muzycznych ekspertek na temat występu divy znajdzie TUTAJ.

Szczególną uwagę widzów przed telewizorami i publiczności przyciągnął finałowy segment z udziałem modelek ubranych w stylizacje w kolorach Włoch. Jako ostatnia na murawie pojawiła się Vittoria Ceretti, niosąc flagę inspirowaną estetyką mediolańskiego świata mody. Modelka miała na sobie długą białą suknię z trenem. Ceretti przekazała flagę jednemu z uczestników ceremonii, domykając ten symboliczny moment.

Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti tworzą jeden z najgłośniejszych związków w show-biznesie. Kontrowersje wzbudza ich różnica wieku

Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti są razem od 2023 roku i obecnie należą do najbardziej komentowanych par światowego show-biznesu. Po raz pierwszy zostali zauważeni razem w sierpniu, gdy paparazzi uchwycili ich pocałunek w klubie nocnym Hï Ibiza. Warto dodać, ze wybranka hollywoodzkiego aktora jest jedną z najbardziej cenionych supermodelek na świecie. Ceretti może pochwalić się okładkami "Vogue’a" m.in. w edycjach japońskiej, chińskiej, włoskiej oraz angielskiej.

Sporo kontrowersji w mediach wywołuje także to, że zakochanych dzieli znaczna różnica wieku - aktor ma 51 lat, a modelka 27. Mimo regularnie pojawiających się w mediach plotek o rzekomych zaręczynach, nic nie wskazuje na to, by para zdecydowała się na ten krok.