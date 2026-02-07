TVN i Polsat biją się na słupki oglądalności. Internauci zdębiali

Telewizje ruszają z nowymi programami i chwalą się zmianami w ramówkach. Podczas wydarzenia Polsatu Edward Miszczak wbił szpilę jednej z konkurencyjnych stacji. - Przez lata jedna ze stacji konkurencyjnych była fabryką gwiazd, tak przynajmniej pisały media. A dzisiaj coraz częściej gwiazdy wykreowane przez Polsat są wykorzystywane przez konkurencję. To jest największa zmiana Polsatu - mówił, co spotkało się z brawami. Teraz na profilach stacji TVN i Polsat pojawiły się wykresy z wynikami oglądalności.

Stacje TVN i Polsat pokazały wyniki oglądalności. Co za słowa

Stacje telewizyjne TVN i Polsat zamieściły w mediach społecznościowych wyniki oglądalności, powołując się na dane Nielsena. Przedstawiły je jednak w inny sposób. TVN zaprezentował zestawienia w formie wykresów za cały 2025 rok. W grupie wiekowej 20-54 stacja osiągnęła 8,1 proc. oglądalności, podczas gdy Polsat uzyskał 7,7 proc. W przedziale 16–59 TVN odnotował 7,6 proc., a Polsat 7,5 proc.

A co z konkurencją? Polsat w odpowiedzi również opublikował wykresy, jednak odnosiły się one jedynie do danych ze stycznia 2026 roku. W grupie wiekowej 16–59 Polsat minimalnie wyprzedził TVN, osiągając 7,73 proc. Konkurencja uzyskała natomiast 7,68 proc. "Polsat - stacja nr 1 gratuluje stacji nr 2 wyniku za styczeń 2026" - czytamy w opisie wykresu. Sami oceńcie, jak stacje przedstawiły wyniki oglądalności. Zdjęcia wykresów znajdziecie w naszej galerii.

Lawina komentarzy pod publikacją Polsatu i TVN. "Chcecie szkolenie z poprawnej wizualizacji danych?"

W mediach społecznościowych stacji Polsat pojawiło się sporo komentarzy. Internauci zwrócili uwagę na wielkość słupków, które ich zdaniem były nieproporcjonalne do wyników. "0,05 różnicy i dwa razy krótszy wykres?", "Przekłamywanie statystyk", "Chcecie szkolenie z poprawnej wizualizacji danych?", "A niby skąd taki wynik?" - czytamy. Na profilu stacji TVN również nie zabrakło komentarzy. "Wspaniała skala", "Możecie być zgłoszeni do najgorszego wykresu roku" - czytamy w mediach społecznościowych.