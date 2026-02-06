Fani z niecierpliwością wyczekują nowego sezonu "Tańca z gwiazdami". 5 lutego odbyła się wiosenna ramówka Polsatu, podczas której ogłoszono pełną listę uczestników nowej edycji. W trakcie wydarzenia ujawniono również, jakie pary powalczą na parkiecie. 18. edycja show rozpocznie się już 1 marca 2026 roku. Producenci opublikowali w mediach społecznościowych spot, który promuje nową odsłonę. W nagraniu wystąpili nowi bohaterowie i ich partnerzy lub partnerki. Fani od razu rzucili się do komentowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Natsu porównała Fame MMA do "TzG". Wtem wyjawiła, jak to jest z Fabijańskim

"Taniec z gwiazdami". Nowy spot trafił do sieci. Co na to fani?

Spot zapowiadający nową edycję "Tańca z gwiazdami" utrzymano w klimacie hotelowym. Akcja toczy się w hotelowym lobby, gdzie gospodarze programu, czyli Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, występują w rolach recepcjonistów. W tym miejscu pojawiają się uczestnicy show, a tancerze wcielają się w pracowników hotelu. Całość ma lekki, humorystyczny charakter. Co na to widzowie? Nie brakowało pozytywnych głosów. "Rzadko kiedy oglądam ramówki, ale ta bardzo mi się podoba! Idealnie wyszło", "Ale to jest super", "Najlepszy spot ever!" - pisali. Nie zabrakło też słów krytyki. "Kluski z olejem w tej edycji", "Nic nadzwyczajnego" - czytamy. A wy co sądzicie?

"Taniec z gwiazdami". Kto z kim zatańczy? Nie każdy jest zachwycony

Wiadomo już, kto z kim stworzy duet w "Tańcu z gwiazdami". Małgorzata Potocka ma zatańczyć z Mieszkiem Masłowskim. Z relacji "Super Expressu" wynikało, że aktorka miała jednak rzekomo narzekać na "brak chemii" między nimi. - Uważa, że Mieszko to miły chłopak, prywatnie nie ma nic do niego, ale zupełnie nie czuje się dobrze w tańcu w jego towarzystwie i nie wyobraża sobie, by najbliższe tygodnie spędzać po wiele godzin z kimś, z kimś nie wierzy się w żaden sukces - informował tabloid. Aktorka nie komentowała publicznie tych rewelacji. Z kolei tancerz zareagował na nie z dużym dystansem. "Kiedy media mówią, że nie dogaduje się z partnerką, a jeszcze nie wiem, z kim tańczę" - pisał na InstaStories. Rozpiskę wszystkich par znajdziecie TUTAJ: Wiemy, kto z kim zatańczy w "Tańcu z gwiazdami". Czy Komarnicka stworzy parę z Terrazzino?