"Sanatorium miłości" to możliwość znalezienia drugiej połówki i przeżycia medialnej przygody. Nie każdy znajduje w programie upragnionego partnera, ale za to gromadzi niezapomniane doświadczenie na resztę życia. W tej przygodzie towarzyszy uczestnikom Marta Manowska, która nie może narzekać na brak pracy w TVP. Wiemy, że stacja przygotowała kolejną niespodziankę.
Tuż po emisji "Sanatorium miłości" będziemy mogli obejrzeć "Życie po sanatorium miłości", gdzie nie zabraknie znanych twarzy. Wisława Kwiatek, Iwona i Gerard Makoszowie, Andrzej Sikorski oraz Urszula Flis to dobrze znani uczestnicy programu, którzy opowiedzą, co u nich słychać po formacie. Nowość TVP będzie pewnego rodzaju dodatkiem, który pewnie zatrzyma na dłużej widzów przed ekranami. Odcinki programu będą emitowane w niedziele o 22.25. Fani znanych seniorów na pewno będą zainteresowani tą propozycją na wiosenne wieczory.
Przypomnijmy, że najnowszy sezon "Sanatorium miłości" został nagrany w Konstancinie-Jeziornie, gdzie nie brakuje nie tylko najbogatszych willi, ale i pięknej roślinności i zakątków, które kryją w sobie magię. Widzowie zatem zobaczą najnowszą serię z kuracjuszami w nietypowym anturażu. Wyczekiwana, ósma edycja rusza w TVP już 8 marca 2026 roku.
Marta Manowska od lat mówi o miłości innych na ekranie, ale konsekwentnie milczy na temat własnego życia uczuciowego. Na próżno szukać wieści dotyczących jej związków. Okazuje się, że prezenterka TVP nie zamierza zmieniać tej kwestii. - Zawsze miałam poczucie, że jest moja praca, którą kocham, a życie prywatne jest prywatne, jak sama nazwa wskazuje. Chciałabym, żeby tak pozostało - mówiła nam na jednej z ramówek stacji. - Chciałabym mieć taką swoją część. Przyjaciół, związki, książki i podróże to są cztery tematy, które bardzo chcę mieć dla siebie. Na razie, chwała Bogu, się udaje! - uzupełniła wówczas.