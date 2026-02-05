5 lutego odbyła się wiosenna ramówka Polsatu, podczas której ogłoszono pełną listę uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami". W trakcie wydarzenia ujawniono również, jakie pary powalczą na parkiecie. Zobaczcie oficjalną listę duetów, które widzowie będą mogli śledzić w 18. edycji show.

W nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami", która wystartuje w marcu, zobaczymy aż 12 wyjątkowych duetów. Magdalena Boczarska wystąpi z Jackiem Jeschke, natomiast Sebastian Fabijański zatańczy u boku Julii Suryś. Gamou Fall połączy siły z Hanną Żudziewicz. Na parkiecie pojawi się również duet Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza, a Natalia "Natsu" Karczmarczyk zatańczy z Wojciechem Kuciną.

Piotr Kędzierski będzie walczyć o Kryształową Kulę z Magdaleną Tarnowską, a Emilia Komarnicka, zgodnie z przewidywaniami widzów, stworzy parę ze Stefano Terrazzino. Izabella Miko zatańczy z Albertem Kosińskim, natomiast Kamil Nożyński będzie uczyć się kroków pod okiem Izabeli Skierskiej. Klaudia Rąba poprowadzi Mateusza Pawłowskiego, a Kacper Jasper Porębski połączy siły z Darią Sytą. Na parkiecie pojawi się także Małgorzata Potocka, która zatańczy z Mieszko Masłowskim. W gronie jurorów jak zwykle zobaczymy natomiast Iwonę Pavlović, Ewę Kasprzyk, Rafała Maseraka i Tomasza Wygodę.

Małgorzata Potocka rozczarowana partnerem w "Tańcu z gwiazdami"? Mieszko Masłowski reaguje na doniesienia

Jak poinformował "Super Express", Małgorzata Potocka miała być rozczarowana doborem swojego partnera w "Tańcu z gwiazdami". Aktorka miała narzekać na "brak chemii" między nimi. "Uważa, że Mieszko to miły chłopak, prywatnie nie ma nic do niego, ale zupełnie nie czuje się dobrze w tańcu w jego towarzystwie i nie wyobraża sobie, by najbliższe tygodnie spędzać po wiele godzin z kimś, z kimś nie wierzy się w żaden sukces" - poinformował tabloid. Tancerz zareagował na te informacje z dużym dystansem. "Kiedy media mówią, że nie dogaduje się z partnerką, a jeszcze nie wiem, z kim tańczę" - napisał na InstaStories.