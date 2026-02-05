5 lutego Polsat zaprezentował wiosenną ramówkę, która przyciągnęła tłumy znanych osób. Szczególną uwagę zwróciła Magdalena Boczarska, która będzie jedną z uczestniczek nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". Aktorka wyróżniła się elegancją i stylem.

Magdalena Boczarska olśniła elegancją na ramówce Polsatu. Spójrzcie na jej suknię i dodatki

Magdalena Boczarska zachwyciła elegancką i ponadczasową stylizacją na wiosennej ramówce Polsatu. Aktorka postawiła na prostą, ale bardzo efektowną czarną suknię, która doskonale podkreśliła jej sylwetkę. Sukienka o klasycznym kroju z półgolfem nadała jej stylizacji szyku i subtelnej kobiecości. Do wspomnianej kreacji 47-latka dobrała duże złote kolczyki. Z kolei delikatna, czarna torebka doskonale uzupełniła zestaw. Całość dopełnia idealnie ułożona fryzura w postaci gładko zaczesanych włosów, które podkreśliły cały look. Kreację zobaczycie w naszej galerii:

Mateusz Banasiuk dumny z Magdaleny Boczarskiej. Chodzi o "Taniec z gwiazdami"

Jak już wiadomo, Magdalena Boczarska dołączyła oficjalnie do uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Mateusz Banasiuk, aktor, który prywatnie jest partnerem Boczarskiej, nie mógł się doczekać, by podzielić się tą radosną wiadomością z fanami. "Wreszcie mogę potwierdzić (informacja z pewnego źródła), że Magda wystąpi w 'Tańcu z gwiazdami'" - napisał na swoim Facebooku. Banasiuk wyraził dumę ze swojej partnerki, podkreślając, jak trudnym wyzwaniem jest udział w tym programie.

"Będę z całej siły trzymał za nią kciuki i liczę również, że od was też otrzyma odrobinę wsparcia. Podjęcie tego wyzwania, zmierzenie się, nie tyle z innymi, co samym sobą, wymaga dużej odwagi (coś o tym wiem), dlatego Magda - jestem z ciebie bardzo dumny" - napisał. Post aktora spotkał się z ciepłym przyjęciem internautów. W komentarzach pojawiły się gratulacje i słowa wsparcia. "No i już mam faworytkę", "W końcu gwiazda", "Ale super! Będę trzymała kciuki", "Piękna sprawa. Jest więc powód, aby obejrzeć" - czytamy.