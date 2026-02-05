5 lutego podczas ramówki Polsatu widzowie mogli usłyszeć, co ich czeka wiosną w stacji. Nie obędzie się bez uwielbianych programów i seriali. Tego roku fundacja Polsat obchodzi 30-lecie. Maciej Rock ogłosił ze sceny, że do organizacji wraca założycielka i pierwsza prezeska - Małgorzata Żak. Dziennikarz wręczył działaczce kwiaty. Żak nie kryła poruszenia.

Do fundacji Polsatu powraca pierwsza prezeska. Nie obyło się bez emocji

Podczas wiosennej ramówki na scenie pojawili się Maciej Rock i Agnieszka Hyży - duet znany z "halo tu polsat". Przekazali wieści dotyczące Fundacji Polsat, która w 2026 roku obchodzi 30-lecie. - Jest to jubileusz tym bardziej doniosły, że w 30-lecie fundacji Polsat dołącza do niej, wraca, jej założycielka i pierwsza prezeska Małgorzata Żak, wielkie brawa szanowni państwo! - ogłosił prezenter. - Witamy pani Małgosiu, bardzo cieszymy się, że jest pani dzisiaj z nami - dodała dziennikarka. - Witamy w domu pani prezes. Tęskniliśmy! - dodał Rock, który zszedł ze sceny, by wręczyć Małgorzacie Żak pokaźny bukiet kwiatów. Działaczka, która ukłoniła się obecnym na sali, została nagrodzona oklaskami. Nie kryła poruszenia, a w jej oczach mogliśmy dostrzec łzy.

Na ramówce Polsatu zabrakło Dawida Kwiatkowskiego. Ujawniono, co się stało

Ramówkę Polsatu otworzył Dawid Kwiatkowski słowami: "Must be the Polsat". Piosenkarz pojawiał się na ekranie, ale na żywo go jednak zabrakło. Przypominamy, że muzyk jest jednym z jurorów "Must Be the Music", a jego nieobecność mogła zaniepokoić fanów. Głos w tej sprawie postanowiła zabrać ze sceny prowadząca muzyczne show Patricia Kazadi. Wyjawił widzom, dlaczego nie zobaczyliśmy Kwiatkowskiego na wydarzeniu. - Słusznie państwo zauważyli, że brakuje tu Dawida Kwiatkowskiego, ale oczywiście uspokajam. Dołączy do nas tej wiosny, ale w tej chwili ładuje baterie na wakacjach - dowiedzieliśmy się. Na dodatek produkcja miała dla fanów "Must Be the Music" nie lada gratkę. Mogli zobaczyć premierowy fragment muzycznego show.