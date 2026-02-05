5 lutego na ramówce Polsatu nie brakowało emocji. Pierwszym podjętym tematem był program "Must be the music". Wiadomo, że pierwszy odcinek muzycznego show będzie miał premierę 6 marca. Na wydarzeniu nie zabrakło prowadzących - Patricii Kazadi oraz Adama Zdrójkowskiego, oraz jurorów - Natalii Szroeder, Sebastiana Karpiela-Bułecki oraz Miuosha. Wielkim nieobecnym był jednak czwarty z jury, Dawid Kwiatkowski. Wiadomo, dlaczego się nie pojawił.
Wiosenną ramówkę Polsatu otworzył Dawid Kwiatkowski słowami: "Must be the Polsat". Piosenkarz pojawiał się na ekranie, ale na żywo go jednak zabrakło. Dlaczego? Wszystko wyjawiła Patricia Kazadi. - Słusznie państwo zauważyli, że brakuje tu Dawida Kwiatkowskiego, ale oczywiście uspokajam. Dołączy do nas tej wiosny, ale w tej chwili ładuje baterie na wakacjach - przekazała z uśmiechem prowadząca "Must be the music". Zobaczyliśmy również premierowy fragment muzycznego show, w którym w jury nie zabrakło Kwiatkowskiego.
Na wiosennej ramówce nie zabrakło gwiazd, które brylowały na ściance. Wśród nich nie zabrakło Anety Zając, która zdecydowanie wyróżniła się kreacją. W rozmowie z Plotkiem stylista modowy Michał Musiał nie krył zachwytu nad aktorką. - Aneta Zając pozostała przy klasyce, jednak ograła ją w nieco bardziej niekonwencjonalny sposób. Sukienka o ponadczasowej, eleganckiej formie w połączeniu z dzianinową tkaniną zrobiła robotę - zauważył ekspert.
Musiał zaznaczył, że kolor to strzał w dziesiątkę, gdyż podkreślił urodę aktorki. - To coś zupełnie innego, niż zazwyczaj widujemy podczas tego typu wydarzeń. Sukienka ma klasyczny krój, ale tkanina nadaje jej niebanalny charakter, co sprawia, że wygląda świeżo i oryginalnie - skomentował ekspert. Zwrócił uwagę także na odpowiednio dobrane dodatki. - Srebrne sandałki dodały lekkości i nowoczesności całej stylizacji. Warto zwrócić uwagę także na biżuterię - prosta i surowa w swojej formie - skwitował w rozmowie z Plotkiem ekspert.