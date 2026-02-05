5 lutego na ramówce Polsatu nie brakowało emocji. Pierwszym podjętym tematem był program "Must be the music". Wiadomo, że pierwszy odcinek muzycznego show będzie miał premierę 6 marca. Na wydarzeniu nie zabrakło prowadzących - Patricii Kazadi oraz Adama Zdrójkowskiego, oraz jurorów - Natalii Szroeder, Sebastiana Karpiela-Bułecki oraz Miuosha. Wielkim nieobecnym był jednak czwarty z jury, Dawid Kwiatkowski. Wiadomo, dlaczego się nie pojawił.

Zobacz wideo Dawid Kwiatkowski daje popis na lotnisku Chopina

Dawid Kwiatkowski nie pojawił się na ramówce Polsatu. Co się stało?

Wiosenną ramówkę Polsatu otworzył Dawid Kwiatkowski słowami: "Must be the Polsat". Piosenkarz pojawiał się na ekranie, ale na żywo go jednak zabrakło. Dlaczego? Wszystko wyjawiła Patricia Kazadi. - Słusznie państwo zauważyli, że brakuje tu Dawida Kwiatkowskiego, ale oczywiście uspokajam. Dołączy do nas tej wiosny, ale w tej chwili ładuje baterie na wakacjach - przekazała z uśmiechem prowadząca "Must be the music". Zobaczyliśmy również premierowy fragment muzycznego show, w którym w jury nie zabrakło Kwiatkowskiego.

Gwiazdy na ramówce Polsatu. Stylista jasno ocenił stylizację Anety Zając

Na wiosennej ramówce nie zabrakło gwiazd, które brylowały na ściance. Wśród nich nie zabrakło Anety Zając, która zdecydowanie wyróżniła się kreacją. W rozmowie z Plotkiem stylista modowy Michał Musiał nie krył zachwytu nad aktorką. - Aneta Zając pozostała przy klasyce, jednak ograła ją w nieco bardziej niekonwencjonalny sposób. Sukienka o ponadczasowej, eleganckiej formie w połączeniu z dzianinową tkaniną zrobiła robotę - zauważył ekspert.

Musiał zaznaczył, że kolor to strzał w dziesiątkę, gdyż podkreślił urodę aktorki. - To coś zupełnie innego, niż zazwyczaj widujemy podczas tego typu wydarzeń. Sukienka ma klasyczny krój, ale tkanina nadaje jej niebanalny charakter, co sprawia, że wygląda świeżo i oryginalnie - skomentował ekspert. Zwrócił uwagę także na odpowiednio dobrane dodatki. - Srebrne sandałki dodały lekkości i nowoczesności całej stylizacji. Warto zwrócić uwagę także na biżuterię - prosta i surowa w swojej formie - skwitował w rozmowie z Plotkiem ekspert.