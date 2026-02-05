"Kuchenne rewolucje" miały swoją premierę w TVN 6 marca 2010 roku i doczekały się łącznie 31 sezonów. Okazuje się, że stacja nie ma zamiaru rezygnować z formatu, którego gospodynią niezmiennie jest Magda Gessler. Wiadomo już, że 5 marca rusza kolejna, 32. już, odsłona popularnego reality show. Nie obejdzie się jednak bez zmian.
TVN oficjalnie potwierdził, że "Kuchenne rewolucje" wracają po zimowej przerwie do ramówki stacji. Wiadomo, że format nadal będzie emitowany w czwartki o 21.30, a za rewolucje kolejnych restauracji i knajp będzie odpowiadała Magda Gessler. Co się więc zmieni? TVN postanowił, że 32. sezon będzie krótszy w stosunku do poprzedniego i będzie liczył 12 odcinków (edycja emitowana jesienią 2025 roku składała się z 14 odcinków).
Co jeszcze wiadomo o najnowszym sezonie show? TVN w komunikacie prasowym poinformował, że "królowa polskiej gastronomii odwiedzi zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Na rewolucyjnej mapie tego sezonu znalazły się m.in.: Łódź, Wschowa, Chorzów, Koszalin, Królik Polski oraz Poznań" - czytamy.
Wiadomo też, że jeden z odcinków został zrealizowany na terenie dotkniętego w 2024 roku powodzią Stronia Śląskiego (miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim). Stacja zapowiada też odcinek z Krakowa, w którym "Magda Gessler będzie świadkiem, jak Krzysztof, były bankowiec, niestety upada. Wdraża się w świat gastronomii już dziesiąty rok, ale wciąż ma poczucie, że 'raczkuje'" - oceniono.
Przypomnijmy, że 7 lutego w TVP2 rusza nowy format Katarzyny Bosackiej "Super Gary. Gotuj z Bosacką!". Twórcy zapowiadają, że to program kulinarny z elementami reality show. "Katarzyna Bosacka odwiedza polskie rodziny, pomagając im zmienić złe nawyki żywieniowe i nauczyć zdrowego gotowania. Prowadząca pokazuje, jak mądrze i tanio robić zakupy spożywcze, czytać etykiety produktów oraz gotować zdrowo dla całej rodziny bez marnowania jedzenia" - podano w opisie formatu.
W sieci pojawiło się wiele komentarzy, że program nieco przypomina "Kuchenne rewolucje", a sama Bosacka może naśladować Magdę Gessler. 54-latka odcina się od tych porównań. - Od początku założyłam sobie, że nie będę nikogo udawać ani naśladować i że zostanę sobą, nawet jeśli reżyser coś mocno podpowiada, a mnie to nie pasuje - powiedziała w rozmowie z Plejadą. - Całkowicie się różnimy z Magdą. Na pewno nie będę krzyczeć na ludzi. Poza tym nie śmiałabym tego robić, dlatego że ci ludzie zapraszają mnie do własnego domu - dodała w wywiadzie Bosacka, zdradzając, że nie będzie rzucać talerzami, bo zaplanowała sobie "edukacją na wesoło". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.