"Kuchenne rewolucje" miały swoją premierę w TVN 6 marca 2010 roku i doczekały się łącznie 31 sezonów. Okazuje się, że stacja nie ma zamiaru rezygnować z formatu, którego gospodynią niezmiennie jest Magda Gessler. Wiadomo już, że 5 marca rusza kolejna, 32. już, odsłona popularnego reality show. Nie obejdzie się jednak bez zmian.

REKLAMA

Zobacz wideo Książulo skrytykował Gessler, a pochwalił Morana. Kucharz zabrał głos

Nowe "Kuchenne rewolucje". Co się zmieni w show?

TVN oficjalnie potwierdził, że "Kuchenne rewolucje" wracają po zimowej przerwie do ramówki stacji. Wiadomo, że format nadal będzie emitowany w czwartki o 21.30, a za rewolucje kolejnych restauracji i knajp będzie odpowiadała Magda Gessler. Co się więc zmieni? TVN postanowił, że 32. sezon będzie krótszy w stosunku do poprzedniego i będzie liczył 12 odcinków (edycja emitowana jesienią 2025 roku składała się z 14 odcinków).

Co jeszcze wiadomo o najnowszym sezonie show? TVN w komunikacie prasowym poinformował, że "królowa polskiej gastronomii odwiedzi zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Na rewolucyjnej mapie tego sezonu znalazły się m.in.: Łódź, Wschowa, Chorzów, Koszalin, Królik Polski oraz Poznań" - czytamy.

Wiadomo też, że jeden z odcinków został zrealizowany na terenie dotkniętego w 2024 roku powodzią Stronia Śląskiego (miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim). Stacja zapowiada też odcinek z Krakowa, w którym "Magda Gessler będzie świadkiem, jak Krzysztof, były bankowiec, niestety upada. Wdraża się w świat gastronomii już dziesiąty rok, ale wciąż ma poczucie, że 'raczkuje'" - oceniono.

Katarzyna Bosacka z nowym programem. Tak broni się, gdy porównano ją do Magdy Gessler

Przypomnijmy, że 7 lutego w TVP2 rusza nowy format Katarzyny Bosackiej "Super Gary. Gotuj z Bosacką!". Twórcy zapowiadają, że to program kulinarny z elementami reality show. "Katarzyna Bosacka odwiedza polskie rodziny, pomagając im zmienić złe nawyki żywieniowe i nauczyć zdrowego gotowania. Prowadząca pokazuje, jak mądrze i tanio robić zakupy spożywcze, czytać etykiety produktów oraz gotować zdrowo dla całej rodziny bez marnowania jedzenia" - podano w opisie formatu.

W sieci pojawiło się wiele komentarzy, że program nieco przypomina "Kuchenne rewolucje", a sama Bosacka może naśladować Magdę Gessler. 54-latka odcina się od tych porównań. - Od początku założyłam sobie, że nie będę nikogo udawać ani naśladować i że zostanę sobą, nawet jeśli reżyser coś mocno podpowiada, a mnie to nie pasuje - powiedziała w rozmowie z Plejadą. - Całkowicie się różnimy z Magdą. Na pewno nie będę krzyczeć na ludzi. Poza tym nie śmiałabym tego robić, dlatego że ci ludzie zapraszają mnie do własnego domu - dodała w wywiadzie Bosacka, zdradzając, że nie będzie rzucać talerzami, bo zaplanowała sobie "edukacją na wesoło". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.