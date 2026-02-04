Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a produkcja regularnie ujawnia kolejne nazwiska uczestników, którzy będą pląsać na parkiecie. Wiemy już, że w show wystąpią: Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski, Gamou Fall, Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka, Paulina Gałązka, Kamil Nożyński, Natalia "Natsu" Karczmarczyk, Iza Miko oraz Kacper "Jasper" Porębski. Nie jest tajemnicą, że udział wielu z nich budzi ogromne emocje, zwłaszcza dlatego, że mają doświadczenie w tańcu. Tak jest w przypadku Emilii Komarnickiej i Izy Miko. Teraz z podobnymi zarzutami spotkał się również Sebastian Fabijański, który również ma wystąpić w programie. Odpowiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Fabijański: Jak nie dostajesz tego od ludzi, tam to znajdujesz

Sebastian Fabijański nie certoli się. Tak zareagował na zarzuty internauty

W środę, 4 lutego, na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" ogłoszono udział Sebastiana Fabijańskiego w programie. "Możemy już oficjalnie potwierdzić, że wiosną na parkiecie największego show Polsatu wystąpi aktor, reżyser i muzyk - Sebastian Fabijański" - przekazano. Pod zdjęciem pojawiła się lawina komentarzy, nie tylko tych przychylnych.

Jedna z internautek zarzuciła bowiem aktorowi, że w swojej karierze zawodowej miał już do czynienia z tańcem. "Dziwi mnie ten brak zarzutów pod tym postem (jak w przypadku Emilii Komarnickiej i Izy Miko) o posiadanie doświadczenia tanecznego. Pan Sebastian lata temu występował w serialu "Tancerze", więc miał styczność z tańcem" - napisała. Sebastian Fabijański postanowił zareagować.

"No właśnie... 'lata temu' plus... miałem dublera" - odpowiedział krótko. Na tym się jednak nie skończyło. Internautka brnęła dalej. "Panie Sebastianie, ja w żadnym wypadku nie neguję pana udziału w programie, wręcz przeciwnie. Chętnie będę oglądać. Śmieszy mnie tylko dopatrywanie się w przeszłości poszczególnych uczestników związku z tańcem" - napisała. Na tę wiadomość aktor już nie odpowiedział.

Aneta Piotrowska komentuje udział Izy Miko i Emilii Komarnickiej w "Tańcu z gwiazdami"

Nie da się ukryć, że w nowej edycji faktycznie pojawią się gwiazdy, które potrafią tańczyć. Emilia Komarnicka występuje u boku Stefano Terrazzino w spektaklu muzyczno-tancecznym "Kto ma Klucz." Miko jako nastolatka uczyła się natomiast w szkole baletowej. Wystąpiła także w tanecznych filmach, w tym m.in. "Kochaj i tańcz". Spytaliśmy o ocenę sytuacji dawną tancerkę "Tańca z gwiazdami", Anetę Piotrowską.

"Zdecydowanie uważam, że mają one ułatwione zadanie, posiadając już podstawy taneczne. Osoby z doświadczeniem tanecznym posiadają koordynację ruchową, co jest połową sukcesu w 'Tańcu z gwiazdami'" - powiedziała nam. Zdaniem tancerki nie gwarantuje to jednak sukcesu. - Natomiast nie jest powiedziane, że wygrają - usłyszeliśmy.