Sebastian Fabijański w niedawnej rozmowie z WP otworzył się na temat swojego udziału w 18. edycji "Tańca z gwiazdami", która będzie miała premierę już w marcu tego roku. Przypomnijmy, że oprócz aktora na ekranie zobaczymy również m.in. Natsu, Małgorzatę Potocką i Piotra Kędzierskiego.

Sebastian Fabijański wyjaśnia, dlaczego wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Nie chodzi tylko o wyzwanie fizyczne

Sebastian Fabijański w trakcie rozmowy z Michałem Dziedzicem zdradził, dlaczego zdecydował się wystąpić w najnowszej edycji tanecznego show Polsatu i co chce tym pokazać publiczności. Aktor wyjaśnił, że udział w programie nie jest dla niego jedynie wyzwaniem fizycznym, lecz także sposobem na otwarcie się przed widzami.

- Wydaje mi się, że przyszedł taki moment w moim życiu, że tak dużo się wydarzyło, tak dużo narosło i upłynął też czas, gdzie te emocje nie są już tak gorące, i że chciałbym na żywo ludziom pokazać, jak to u mnie jest. Tam są materiały, w których mogę wpuścić troszkę ludzi do mojego świata, powiedzieć coś o sobie. Tak normalnie, żeby ludzie zobaczyli po prostu, kim jestem, a nie kim im się wydaje, że jestem - mówił aktor.

Sebastian Fabijański zareagował emocjonalnie, gdy wspomniano Agnieszkę Kaczorowską. Padły mocne słowa

Wątki taneczne wywołały też emocjonalną reakcję u Sebastiana Fabijańskiego, gdy dziennikarz zapytał o potencjalną partnerkę do tańca w programie, wprost dociekając, czy chciałby występować u boku Agnieszki Kaczorowskiej. - Uważam, że to bez sensu pytanie. Sam wiesz, dlaczego, Michał, jesteś inteligentnym człowiekiem. Dobrze wiesz, dlaczego zadałeś to pytanie (…). Zawiodłeś mnie. Jeśli sugerujesz, żebym jak z takimi, a nie innymi historiami tańczył z osobą z takimi, a nie innymi historiami, to życzysz mi najgorzej - stwierdził Fabijański, podkreślając, że chce, aby jego udział w programie był prawdziwy i autentyczny.

Dalej aktor nie ukrywał, że nie zależy mu na zdobyciu głównej nagrody, a sympatii publiczności. - Oczywiście, że fajnie by było wygrać ten program, natomiast ja chcę wygrać co innego. Ja chcę wygrać to, żeby po prostu ludzie zobaczyli z kim mają do czynienia - podsumował aktor.