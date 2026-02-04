W poniedziałek, 2 lutego, w ramach 28. Orłów odbył się pokaz filmu "Bałtyk" Igi Lis. Córka Kingi Rusin walczy o nominację do prestiżowej nagrody i dopiero 11 lutego dowiemy się, czy jej się udało. "Super Express" informuje jednak, że pokaz jej produkcji wywarł duże wrażenie na widzach, a sama Iga Lis nie kryła ogromnych emocji.

Iga Lis pełna emocji na pokazie filmu. Tak się zachowała

Iga Lis nie potrafiła ukryć swoich emocji na wydarzeniu. "Super Express" zwraca uwagę, że młoda reżyserka wzruszała się, żywo gestykulowała, głośno się śmiała, chętnie odpowiadała na pytania publiczności i z dużym przejęciem również słuchała opinii o swoim filmie. Nie da się więc ukryć, że córka Kingi Rusin odnalazła się w tej roli gwiazdy wieczoru, zwracającej uwagę wszystkich.

Do tego miała okazję opowiedzieć o kulisach produkcji, z której bez wątpienia jest dumna, co było widać nie tylko podczas pokazu, ale również można dostrzec, obserwując jej profil na Instagramie. Iga Lis regularnie publikuje nowe informacje na temat "Bałtyku". Chętnie pokazuje plakaty reklamowe, kadry z produkcji czy fragmenty artykułów na jej temat.

Idze Lis pomogło znane nazwisko? Producentka wyjaśnia

Iga Lis może być dumna nie bez powodu. Branża filmowa już zdążyła docenić jej produkcję. W końcu "Bałtyk" otworzył 65. Krakowski Festiwal Filmowy, jak również trafił do kin w Polsce. Producentka kreatywna, Katarzyna Malinowska, w rozmowie z "Super Expressem" podkreśliła, że w filmie Igi Lis istotne było właściwe przygotowanie materiałów, ciekawy temat, a także determinacja. To wszystko stoi za jej sukcesem, niekoniecznie znane nazwisko.

"Do każdego programu mamy osobne rady artystyczne. Jesteśmy otwarci przede wszystkim na młodych absolwentów kierunków filmowych, ale czasem dajemy szansę osobom bez klasycznej filmowej edukacji - i tak było w tym przypadku. Iga przyszła z gotowymi materiałami, wielką determinacją i szczerym zainteresowaniem tematem" - powiedziała.