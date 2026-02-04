Już wiosną rusza nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Program Polsatu to jeden z najpopularniejszych formatów w telewizji, który co edycję budzi ogromne emocje wśród widzów. Dyrektor programowy stacji Edward Miszczak zadbał o to, aby w kolejnej odsłonie tanecznego show pojawiły się najbardziej gorące nazwiska polskiego show-biznesu. 4 lutego potwierdzono, że w "Tańcu z gwiazdami" zobaczymy aktora Sebastiana Fabijańskiego. "Możemy już oficjalnie potwierdzić, że wiosną na parkiecie największego show Polsatu wystąpi aktor, reżyser i muzyk - Sebastian Fabijański" - przekazano w serwisie halotu.polsat.pl. Jednym z uczestników nadchodzącej edycji jest także Kacper "Jasper" Porębski. Młody influencer wywołał poruszenie najnowszym nagraniem, które umieścił w sieci. Pokazał, jak podpisuje umowę z Polsatem.

"Taniec z gwiazdami". Kacper Porębski spotkał się na podpisanie umowy z "prezesem"

Kacper Porębski to popularny influencer, który działa głównie na platformie TikTok. 22-latek z pewnością, podobnie jak Bagi w poprzedniej edycji "Tańca z gwiazdami", przyciągnie przed ekrany młodą publikę, więc jego udział w show jest doskonale przemyślany przez produkcję. Inluencer już z samego momentu podpisywania umowy z Polsatem postanowił zrobić kontent i nagrać zabawny filmik, który opublikował w sieci. W nagraniu Porębski poinformował, że właśnie rusza podpisać umowę z "prezesem" Polsatu, który jak go poinformowano, nie w najlepszym nastroju.

Jestem dzisiaj umówiony do Polsatu na podpisanie umowy do 'Tańca z Gwiazdami". Za 15 minut mam z nim umówione spotkanie, które ma trwać 5 minut. Przyszedł po mnie asystent prezesa cały przerażony i powiedział tylko, że prezes jest w złym humorze

- opowiedział Porębski. Kiedy wszyscy spodziewali się spotkania z Edwardem Miszczakiem, okazało się, że w fotelu "prezesa" zasiada prowadzący program, czyli Krzysztof Ibisz. Jasper w pośpiechu podpisał kilkudziesięciostronnicową umowę i podkreślił, że zasiadający w fotelu prezes w wyjątkowo młodym wieku objął tak wysokie stanowisko. Nawiązał tym do nieustannych żartów na temat wyglądu prezentera, o którym mówi się, że z roku na rok... młodnieje.

Widzimy się w marcu Panie Jasperze

- dodał Krzysztof Ibisz w sekcji komentarzy. "Panie Prezesie, obiecuję, że będę się starał i ogólnie ładnie tańczył" - podsumował Kacper Porębski.

"Taniec z gwiazdami". Widzowie rozbawieni rolą Ibisza. "Krzysiek rządzi całym Polsatem"

Pomysł Japsera wyraźnie rozbawił internautów, o czym najlepiej świadczy sekcja komentarzy. "Wiedziałam, że pan Krzysiek rządzi całym Polsatem. Wiedziałam...", "Masz tą świadomość, że w tym pokoju to ty byłeś starszy, prawda?", "No stanowczo za młody na prezesa! Co on musiał zrobić, żeby w tak młodym wieku dostać taki awans, to ja nie wiem" - czytamy. Będziecie oglądać Jaspera w "Tańcu z gwiazdami"?