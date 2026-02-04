Wielkimi krokami zbliża się finał programu "The Voice Senior". Po najnowszym odcinku, który został wyemitowany 31 stycznia, internauci prowadzili żywą dyskusję w mediach społecznościowych. Wiele komentarzy dotyczyło Majki Jeżowskiej. "Majka nie wyrabia jako trenerka", "Szkoda uczestników z drużyny pani Majki. Trenerka nie potrafiła ich przygotować" - pisali. Niektórzy stali murem za jurorką. "Pani Majko, super drużyna", "Nie miała łatwego orzecha do zgryzienia" - czytamy. Na komentarze internautów odpowiedział Andrzej Piaseczny.

REKLAMA

Zobacz wideo Piaseczny o śpiewaniu z playbacku. Ma jasne zdanie

Andrzej Piaseczny o komentarzach internautów. "Jesteśmy różni"

Andrzej Piaseczny opublikował na instagramowym profilu nagranie, na którym przyznał, że dopiero podczas wakacji obejrzał nowe odcinki formatu "The Voice Senior". - Serdecznie państwa do tego namawiam, jeśli nie widzieliście odcinków na żywo, bo program jest świetny. I przepraszam, że tak mówię, ale tak właśnie myślę - słyszymy. Piaseczny wspomniał także o komentarzach na temat jurorów. - Jest świetnie. A jeśli ktoś ma uwagi do kogokolwiek z nas, to proszę, zdobądźcie się na duże właśnie poczucie humoru, bo to jest wartość tego programu. To, że jesteśmy różni, że mamy inne charaktery, że potrafimy ze sobą rozmawiać tak, jak rozmawiamy ze sobą - powiedział.

Andrzej Piaseczny stanął także w obronie Majki Jeżowskiej, która po ostatnim odcinku otrzymała nieprzychylne komentarze. Juror nie ma wątpliwości, że jego koleżanka sprawdza się jako trenerka uczestników. - Majka jest świetna i wnosi do programu odrobinę pikanterii, której mu właśnie potrzeba - skomentował wokalista.

Andrzej Piaseczny zasypany komentarzami. "Jurorzy najwspanialsi"

Pod publikacją Andrzeja Piasecznego pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Wychwalali program "The Voice Senior". "Jest świetnie. Potwierdzam, oglądam z przyjemnością i radością", "Uwielbiam całą ekipę", "Program jest świetny", "Program świetny, jurorzy najwspanialsi i uczestnicy na wysokim poziomie", "Andrzej, jesteś przecudowny" - czytamy w mediach społecznościowych.