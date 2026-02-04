Dominika Kachlik pożegnała się z "M jak miłość", gdzie grała Frankę. Po raz ostatni widzieliśmy ją w serialu 3 lutego. Na ekranie jej wątek zakończył się śmiercią bohaterki, co wywołało wielkie emocje u widzów. Sama zainteresowana postanowiła wytłumaczyć na Facebooku odejście z hitu TVP i jednocześnie zaapelowała o to, aby nie zrzucać winy na produkcję.

Dominika Kachlik opuszcza "M jak miłość". "Byłam zaskoczona"

Aktorka sama przyznała na początku oświadczenia, że nie wie, czy będzie w stanie obejrzeć ostatni odcinek ze swoim udziałem. Rozumie przy tym tych, którzy również mają podobne podejście. - Wiem, że bardzo przeżywacie ten smutny finał... - zaznaczyła na wstępie Kachlik. Medialne doniesienia dotyczące odejścia aktorki z serialu pojawiły się znacznie wcześniej, jednak serialowa Franka nie chciała wtedy zabierać głosu. - Byłam zaskoczona, że trzy tygodnie przed emisją pojawiła się ta informacja. Chciałam wam jednak dać taką, wiecie, przyjemność - chociaż może to nie jest najlepsze określenie w tym przypadku - radość z oglądania pewnych rzeczy na bieżąco, bez czytania spoilerów, tylko po prostu przeżywając to tu i teraz - poinformowała.

- Dlatego wybaczcie, że się nie odzywałam i nie komentowałam tego, ale chciałam, żebyście najpierw zobaczyli odcinek, a dopiero potem pomyślałam, że coś powiem na ten temat - dodała. Dominika Kachlik podkreśliła również, że decyzja o odejściu z serialu należała wyłącznie do niej. - Nie obwiniajcie produkcji, bo to jest absolutnie wszystko moja wina. Ja uznałam, że czas na zmiany i to ja pożegnałam się z serialem. Także nie był to pomysł produkcji, nie wywalono mnie. Na mnie już czas, pora iść dalej - podkreśliła.

Dominika Kachlik podziękowała fanom. Ci nie mogą zapomnieć

W komentarzach na Instagramie oraz Facebooku nie brakuje opinii wiernych widzów TVP. Część z nich bardzo emocjonalnie potraktowała usunięcie Franki z serialu. "To był bardzo smutny odcinek, ryczałam jak bóbr", "Ja jestem wściekła, powinni wymienić aktorkę, a nie tak z grubej rury uśmiercać! Tak się nie robi!", "Będziemy tęsknić za tobą", "Szkoda, że odeszłaś... No najlepsza partnerka dla Pawła" - czytamy komentarze. Ciekawe, gdzie wkrótce zobaczymy aktorkę.