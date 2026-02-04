Wiadomość o tym, że Sebastian Fabijański dołączą do "Tańca z gwiazdami", została ogłoszona 4 lutego rano w serwisie halotu.polsat.pl. "Możemy już oficjalnie potwierdzić, że wiosną na parkiecie największego show Polsatu wystąpi aktor, reżyser i muzyk - Sebastian Fabijański" - przekazano. Warto przypomnieć, że spekulacje na ten temat pojawiały się już od dawna, jednak dopiero teraz informacja została oficjalnie potwierdzona.

"Taniec z gwiazdami". To już pewne. Sebastian Fabijański pojawi się na parkiecie

"Taniec z gwiazdami" to program rozrywkowy, który od lat pojawia się na antenie Polsatu i nieustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, przyciągając tłumy widzów przed telewizory. Wiosną będziemy mieli okazję oglądać kolejną - już 18. edycję. Premierowy odcinek tanecznego show został zaplanowany na niedzielę 1 marca.

Ostatnio w mediach nieustannie pojawiały się spekulacje o tym, kto tym razem może pojawić się w formacie, aby zaprezentować swoje taneczne umiejętności. Był to temat na tyle popularny, że swoje typy mieli nawet bukmacherzy. O udziale Sebastiana Fabijańskiego mówiono niemalże od ogłoszenia planów na 18. edycję. Nie były to jednak potwierdzone informacje. Dopiero dziś - w środę, 4 lutego, wszystko stało się jasne. W serwisie halotu.polsat.pl. pojawił się bowiem oficjalny komunikat, potwierdzający udział aktora, w tanecznym show. Liczyliście na taki obrót spraw? Dajcie znać w naszej sondzie!

"Taniec z gwiazdami". Kto jeszcze wystąpi w najnowszej edycji?

Kolejna edycja tuż tuż, a fani z pewnością już nie mogą się doczekać premierowego odcinka. Mimo że przez długi czas oficjalnie nie było wiadomo, kto może pojawić się na parkiecie, a lista nazwisk była owiana wielką tajemnicą, to ostatnio sprawy zaczęły nabierać zawrotnego tempa. Wiadomo już, że na parkiecie zobaczymy m.in. Małgorzatę Potocką, Mateusza Pawłowskiego, Emilię Komarnicką, Izę Miko, Magdalenę Boczarską czy Paulinę Gałązkę. Wśród uczestników jest także influencerka - Natalia "Natsu" Karczmarczyk oraz twórca internetowy Kacper "Jasper" Porębski. Teraz w tym gronie znajduje się również Sebastian Fabijański.