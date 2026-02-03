Maffashion oschle do Krupińskiej po "DDTVN". "Chyba mnie nie zrozumiałaś"

Podczas niedawnej sesji Q&A Maffashion uchyliła rąbka tajemnicy na temat potomstwa. Kuczyńska, która kiedyś chciała powiększyć rodzinę, stwierdziła, że nie planuje kolejnego dziecka. "Od paru lat wiem i czuję całą sobą, że już nigdy nie chciałabym być połączona dzieckiem z żadnym mężczyzną. I mam świadomość, że brzmi to turbo smutno. Ale pamiętajcie, każdy z nas ma inne doświadczenia. Mam też świadomość tego, że przegapiłam i straciłam kluczowe lata w tej kwestii. Czy żałuję? Widocznie było mi dane być najlepszą jak tylko mogę mamą dla jednego dziecka" - pisała. O jej słowach dyskutowano w programie "Dzień dobry TVN".

"Dzień dobry TVN". Paulina Krupińska skomentowała słowa Maffashion. Wspomniała o jej rozstaniu

3 lutego Jacek Cygan, który opowiada w "Dzień dobry TVN" o newsach ze świata show-biznego, wspomniał o wpisie Maffashion. - Ona zorganizowała na swoich socialach serię "Q&A", gdzie uderzyła w temat, który był bardzo tabuizowany w Polsce, czyli macierzyństwo. Przez wiele lat był tylko jeden wzorzec utrwalany, jaki ta matka ma być, a wszelkie inne były spychane. A Julia uderzyła mocno, bo napisała, że już nigdy nie chciałaby być połączona z żadnym mężczyzną - powiedział na antenie.

Słowa Cygana zainteresowały Paulinę Krupińską i Damiana Michałowskiego. Prowadząca podzieliła się swoją refleksją. - Może chodzi o doświadczenia, bo ma złe, nie jest już z ojcem swojego dziecka, Sebastianem Fabijańskim. (...) Może ze względu, że nie chciałaby się dzielić tym dzieckiem, że jeden tydzień dziecko jest u jednego rodzica, drugi u drugiego. Może ze względu na te okoliczności - powiedziała. - Ten post i wypowiedzi to nie są "antydzieciowe" treści, tylko bardziej o koszcie emocjonalnym, o tej relacyjności, która w tym wszystkim jest. I super, że Julia o tym mówi, bo odpala platformę dla wielu kobiet, które długo czuły, że nie mogły o tym mówić - dodał Jacek Cygan.

"Dzień dobry TVN". Maffashion wyjaśniła swoje podejście. "Byłam szczerze zakochana"

Maffashion nie umknęła dyskusja na jej temat. Odniosła się na InstaStories do słów prowadzącej. "Paulina, niestety trochę nie zrozumiałaś, o co chodzi mi i innym kobietom. Jacek, thanks" - zaczęła i wyjaśniła, co dokładnie miała na myśli. "To nie chodzi o szczere zakochanie. Byłam szczerze zakochana. Temat jest szerszy" - napisała. Maffashion wspomniała o trudnych doświadczeniach, które mają wpływ na jej decyzję.

Nawiązała także do sytuacji innych kobiet. "Wystarczy posłuchać wielu kobiet, które ze szczerej miłości zakładały rodzinę, ale spotkały je takie doświadczenia, że już nie chcą mieć więcej dzieci. Bo nie chcą, boją się, mają traumę na samą myśl o powtórce z rozrywki. A tego nikt nie przewidzi i nie da gwarancji (i nie ma to nic wspólnego z tym, czy są spełnione w roli mamy). I uwaga - nikt świadomie nie wybiera trudnych doświadczeń" - czytamy.