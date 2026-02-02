Już wkrótce startuje nowy sezon "Tańca z gwiazdami". Na niespełna miesiąc przed rozpoczęciem nowej edycji producenci ujawnili szczegóły dotyczące udziału publiczności w nagraniach. Sprzedaż biletów na widownię rozpocznie się 3 lutego punktualnie o godzinie 10.00. Wejściówki będą dostępne dla wszystkich, którzy chcą na żywo zobaczyć taneczne występy celebrytów, a dodatkowo widzowie otrzymają możliwość wyboru konkretnego odcinka, w którym chcieliby uczestniczyć. Zastanawiającą kwestią jest cena biletu. Wiadomo już, ile będą kosztować wejściówki. Fani zareagowali.

Tyle trzeba zapłacić, żeby usiąść na widowni "Tańca z gwiazdami". Dużo czy mało?

W sieci szybko pojawiły się informacje o cenach, które mogą okazać się sporym wydatkiem dla fanów programu "Taniec z gwiazdami". Bilet na dowolny odcinek, podobnie jak na półfinał, kosztuje 316 zł. Jeszcze więcej trzeba zapłacić za udział w finale, bo w tym przypadku cena wejściówki wynosi 421 zł.

Co istotne, stawki nie uległy zmianie w porównaniu z poprzednim sezonem show. Nie da się ukryć, że ceny nie są najniższe. Fani jednak są bardzo chętni na zakup. Bilety zawsze rozchodzą się jak świeże bułeczki. "Potrzebuję ich", "Będę kupować!", "Wierzę, że spełnię tym razem marzenie córy i uda nam się złapać dwa bilety" - czytamy w sieci. Co sądzicie, ceny są za wysokie, czy właśnie odpowiednie?

"Taniec z gwiazdami". Miał tańczyć, ale zrezygnował. Zenek Martyniuk nie wystąpi

Zenek Martyniuk był wymieniany jako jedna z najbardziej wyczekiwanych gwiazd kolejnej edycji tanecznego show Polsatu. "To nie żart! Zenek Martyniuk ma wystąpić w kolejnej edycji i już za kulisami mówi się, że zgarnie absolutnie rekordową stawkę za swój udział w popularnym show" - informował jakiś czas temu "Super Express".

Wygląda jednak na to, że fani króla disco polo muszą obejść się smakiem, a na jego taneczne postępy przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jak przekazał nam informator związany z produkcją "Tańca z gwiazdami", Zenek Martyniuk ostatecznie zrezygnował z udziału w programie. - Pewnie Daniel jest powodem, ale na razie wiemy tyle, że Zenka nie będzie w najnowszej edycji show - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Tancerka z "Tańca z gwiazdami" oceniła dla nas udział Miko i Komarnickiej w show. Nie patyczkowała się