"Rolnik szuka żony" od pierwszego sezonu wzbudził zainteresowanie widzów, dzięki czemu już niedługo zaczną się zdjęcia do kolejnej edycji randkowego show emitowanego w TVP1. Od początku prowadzącą jest Marta Manowska, która ma okazję do rozmów z uczestnikami programu. Jednym z najważniejszych elementów każdej odsłony formatu jest czytanie listów. Czy produkcja w to ingeruje? Rolnicy ujawnili prawdę o kulisach.

"Rolnik szuka żony". Prawda o programie wyszła na jaw. To się dzieje za kulisami

Na targach branżowych w Kielcach odbył się panel z uczestnikami "Rolnik szuka żony" oraz reżyserem, Konradem Smugą. W wydarzeniu udział wzięli: Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska i Rafał Gajda z 11. edycji, a także Tomasz Klimkowski oraz Adrianna i Michał Tyszkowie z 9. edycji. Poruszono temat doboru kandydatów. Czy produkcja ingeruje w ten wybór? Podkreślono, że nic takiego nie ma miejsca. Wspomniano o listach. - Czytamy je [listy - przyp. red.] sami. Sami wybieramy - mówił jeden z bohaterów show cytowany przez portal Echo Dnia. - Liczba nie ma znaczenia. Wystarczy jeden właściwy list - podkreślała Wiktoria.

Opowiedziano o tym, jak wygląda casting. Okazuje się, że kluczem jest rozmowa. - Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Zgłoszenie nie jest zobowiązaniem. Najpierw rozmawiamy, tłumaczymy zasady, rozwiewamy wątpliwości - przekazał Rafał. Sam reżyser mówi, że najważniejszy jest człowiek. - Za każdym listem stoi żywa osoba i jej nadzieja. My jako twórcy musimy o tym pamiętać i dbać nie tylko o program, ale przede wszystkim o ludzi - skwitował Konrad Smuga.

"Rolnik szuka żony". Przed nami kolejna edycja programu

Jak już wspomnieliśmy, show cieszy się cały czas zainteresowaniem, co skłoniło władze TVP do jego kontynuowania. Tuż po zakończeniu 12. edycji randkowego formatu Marta Manowska zakomunikowała, że doczekamy się kolejnej odsłony programu. - A my w takim gronie zapraszamy Was do 13., mam nadzieję: szczęśliwej, edycji - przekazała w ostatnim odcinku minionego sezonu. Obecnie trwają castingi, a emisja 13. sezonu "Rolnik szuka żony" planowana jest na jesień 2026 roku.