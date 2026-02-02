"Hotel Paradise" to jedno z najpopularniejszych reality show, które zgromadziło wokół siebie mnóstwo wielbicieli. Program zadebiutował w 2020 roku. Przez większość czasu prowadzony był przez Klaudię El Dursi, jednak ostatnio pieczę nad uczestnikami trzymała Edyta Zając. Już niebawem widzowie będą mieli okazję śledzić 12. sezon programu i losy nowych uczestników. Jak się okazuje, czeka na nich sporo zmian i jeszcze więcej emocji. Nowe zasady są zaskakujące.

"Hotel Paradise". 12. edycja z podwojoną nagrodą. Co jeszcze się zmieni?

Zacznijmy od tego, że w 12. edycji widzowie będą mogli zobaczyć jeszcze Edytę Zając, natomiast w kolejnej ma już się pojawić Klaudia El Dursi, która po długiej współpracy z produkcją musiała zrobić przerwę związaną z macierzyństwem i urodzeniem trzeciego dziecka. Według medialnych informacji, obie panie będą prowadziły randkowe show naprzemiennie.

Nowe zasady to nie wszystko. Najnowszy sezon przede wszystkim zmieni klimat i miejsce. Tym razem uczestnicy będą rywalizować między sobą i szukać upragnionej miłości w Tajlandii. Oprócz tego na zwycięzców czeka dwa razy większa wygrana. Do tej pory główna nagroda wynosiła 100 tys. zł., a w 12. edycji będzie do zgarnięcia ma być aż 200 tys. zł. To sprawi, że słynne pytanie "miłość czy pieniądze" stanie się jeszcze trudniejsze, emocjonujące i trzymające w napięciu. Rajski bóg do tej pory był postacią, którą uczestnicy mogli prosić o różne przysługi. Teraz natomiast jego rola stanie się jeszcze bardziej znacząca.

Mimo że nie stanie z uczestnikami twarzą w twarz, to będzie zdecydowanie ingerować w przebieg gry między nimi. Jego listy będą w złotych kopertach, a ich zawartość może zawierać zarówno pozytywne informacje, jak i te negatywne. To oznacza, że ingerencje rajskiego boga mogą mieć znaczenie nawet przy eliminacjach, a to z pewnością dostarczy nam większą dawkę emocji i mrożących krew w żyłach zwrotów akcji.

"Hotel Paradise". Co nas czeka w nowej edycji? Brak rajskiej wyroczni i powrót rajskich rozdań. Pojawią się też zakulisowi reporterzy

Co jeszcze czeka uczestników 12. edycji i widzów przed telewizorami? Nie będzie już rajskiej wyroczni oraz spotkań z panem lektorem. W związku z tą zmianą uczestnicy będą mieli większy komfort w prowadzeniu rozmów i planowaniu tajemniczych intryg. Zamiast tego powrócą jednak rajskie rozdania, a co za tym idzie wrócą dynamicznie zmieniające się pary. Na tym jeszcze nie koniec. W programie mają pojawić się też dwie osoby z poprzednich edycji, które będą pełniły rolę rajskich reporterów. Będą oni mieli za zadanie relacjonowanie kulisów w mediach społecznościowych programu. Ich treści mają zawierać komentarze i analizy. Istnieje też realna możliwość, że to, co opublikują, nie pojawi się na wizji.

Premierowe odcinki 12. sezonu będzie można oglądać już od 2 marca. Program ma być emitowany od poniedziałku do czwartku o godz. 20.00 na antenie TVN7, przygody uczestników pojawią się też na platformie HBO MAX oraz Playerze. Zamierzacie oglądać? Dajcie znać w naszej sondzie!