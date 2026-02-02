1 lutego w Crypto Arenie w Los Angeles odbyła się 68. gala wręczenia nagród Grammy, które co roku przyznawane są przez Narodową Akademię Sztuk i Nauk Nagraniowych z USA. Przyznano statuetki w aż 95 kategoriach, a najważniejsze nagrody trafiły do: Billie Eilish, Kendricka Lamara oraz Bad Bunny'ego. Gwiazdy, które miały szansę zabrać głos na wydarzeniu, nie kryły oburzenia ostatnimi ruchami Donalda Trumpa.

Billie Eilish i Bad Bunny nie gryźli się w język. Skomentowali politykę Donalda Trumpa

Billie Eilish odebrała tego wieczoru statuetkę za piosenkę roku, którą zostało "Wildflower". Na scenie zdecydowała się wygłosić mocną przemowę, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w kraju. - Jestem bardzo wdzięczna, ale szczerze mówiąc, nie czuję potrzeby, aby mówić cokolwiek poza tym, że nikt nie jest nielegalny na skradzionej ziemi - stwierdziła. - Naprawdę trudno jest teraz wiedzieć, co powiedzieć i co zrobić, ale czuję wielką nadzieję w tej sali i uważam, że musimy po prostu dalej walczyć, zabierać głos i protestować, ponieważ nasze głosy naprawdę mają znaczenie, a ludzie są ważni - dodała piosenkarka. Podczas transmisji na żywo z gali, gwiazda była kilkakrotnie wyciszana, ale publiczność i widzowie mogli usłyszeć, jak mówi: "I p******ć ICE, to wszystko, co mam do powiedzenia. Przepraszam!".

Bad Bunny, który jest portorykańskim raperem, odebrał statuetkę za album roku - "Debí Tirar Más Fotos". On również postanowił w swoim przemówieniu nawiązać do ostatnich problemów w kraju, kierując swoje słowa do amerykańskich służb imigracyjnych. - Zanim podziękuję Bogu, powiem: ICE out. (...) Jesteśmy ludźmi i jesteśmy Amerykanami - mówił, co wywołało zachwyt publiki, która nagrodziła go owacjami na stojąco. - Chciałbym też powiedzieć ludziom: wiem, że w dzisiejszych czasach trudno nie nienawidzić i myślę, że czasami jesteśmy contaminado. Nie wiem, jak to powiedzieć po angielsku" – dodał piosenkarz.. Słowo "contaminado" oznacza "skażonego". Bad Bunny zaapelował również, by kochać się nawzajem.

Artykuł jest aktualizowany