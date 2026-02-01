Stacja TVP3 Katowice planuje wznowienie emisji serialu "Święta wojna", nadawanego na antenie TVP2 od 23 stycznia 2000 roku do 9 maja 2009 roku. Produkcja opowiada o losach byłego górnika, Huberta Dwornioka, zwanego Bercikiem, i jego żony - Andzi, którzy mieszkali w kamienicy przy ul. Korfantego 13/6 w Katowicach. Dawniej "Święta wojna" cieszyła się ogromną popularnością. Serial był czterokrotnie nominowany do Telekamer w kategorii "Najlepszy serial komediowy". Wydawać by się mogło, że informacja o wznowieniu emisji hitu TVP ucieszy widzów. Niestety nie wszyscy uważają, by był to dobry pomysł. Głos zabrał także serialowy Bercik, w którego wcielał się Krzysztof Hanke.

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Kowalska ujawnia sekret "Rancza". Chodzi o reżysera i scenariusz

"Święta wojna" wróci na antenę? Widzowie podzieleni

Wymowny wpis zamieścił na swoim facebookowym profilu Śląski Portal Informacyjny. "Są seriale, które z czasem się starzeją. I są takie, które po latach zaczynają po prostu ciążyć. (…) Humor budowany na karykaturze, powtarzalnych żartach i podziale 'my-oni' może kiedyś uchodził za nieszkodliwy, dziś jednak coraz częściej budzi zażenowanie zamiast śmiechu" - czytamy.

Pod postem zaroiło się od komentarzy. Jedni zgodzili się z opinią zamieszczoną przez portal, inni zwrócili uwagę, że gdyby iść takim tokiem rozumowania, każdy polski serial komediowy z tamtych lat powinien być ściągnięty z ramówki na zawsze. Do całego zamieszania odniósł się serialowy Bercik. Co myśli o wznowieniu emisji hitu sprzed lat?

Krzysztof Hanke zabrał głos w sprawie "Świętej wojny". "To jest dobry pomysł"

Aktor stanął w obronie produkcji. "Myślę, że prędzej czy później Telewizja Katowice wróciłaby do tego serialu. Dotychczas nie powstał żaden inny film traktujący nasz region tak bardzo komediowo i zabawnie. To jest dobry pomysł, by przypomnieć widzom ten serial" - zauważył w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim". Hanke zwrócił również uwagę, że poza Śląskiem widzowie nadal zachwycają się "Świętą wojną". "Spotykam się wyłącznie z wyrazami sympatii do tego serialu. Nikt jeszcze nie powiedział, że ‘Bercik’ jest postacią odrażającą i wywołującą niechęć do Ślązaków. Przeciwnie, cieszy się ogromną sympatią w całej Polsce" - mówił.