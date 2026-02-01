Pamiętacie Basię i Mateusza z 12. edycji programu "Rolnik szuka żony"? Para po zakończeniu programu zdecydowała się na kontynuowanie związku i postanowiła budować wspólną przyszłość. Basia wspomniała jednak, że para musi się dotrzeć. - Jest wiele rzeczy, nad którymi musimy popracować. To jest w gruncie rzeczy świeża relacja, której chciałabym dać szansę, a jak ona się rozwinie, gdzie nas to zaprowadzi Bóg raczy wiedzieć - podkreślała. Jak się okazuje, relacja Basi i Mateusza nie przetrwała próby czasu. Co słychać u mężczyzny? Mateusz świetnie bawi się w towarzystwie innej uczestniczki matrymonialnego formatu TVP.

REKLAMA

Zobacz wideo Hładki o zmianach w TVP. "Nie wierzę w to, że politycy..."

"Rolnik szuka żony". Agnieszka i Mateusz szaleją w Londynie

Od czasu rozstania z Basią Mateusz postanowił skupić się na podróżach. Relacje z zagranicznych wypadów na bieżąco relacjonuje w mediach społecznościowych. Ostatnio uczestnik programu "Rolnik szuka żony" wybrał się do Londynu. Nie uwierzycie, kogo spotkał na miejscu. Pamiętacie Krzysztofa z programu, który próbował nawiązać relację z Agnieszką? Ich drogi również się rozeszły, ale jak się okazuje, nic straconego, bo uczestniczka show TVP zaprzyjaźniła się właśnie z Mateuszem.

Duet miał ostatnio okazję spędzić wspólny czas podczas wypadu do Londynu. Mateusz i Agnieszka wybrali się na kawę. Znaleźli też chwilę na wspólny taniec w fotobudce na Moście Westminsterskim, a materiał uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" udostępniła w mediach społecznościowych.

Kojarzycie tego pana? Chyba go widziałam w TV. Londyn bywa mniejszy niż się wydaje. Mateusz, cóż za niespodzianka, że jesteś w Londynie!

- napisała Agnieszka.

"Rolnik szuka żony". Fani programu kibicują parze. "Idealnie się dobrali"

W sekcji komentarzy pojawiły się opinie fanów programu, którzy podkreślili, że Mateusz i Agnieszka bardzo do siebie pasują. "Idealnie się dobrali. Nic dodać, nic ująć", "Uwielbiam ludzi z takim dystansem do siebie. Teraz wszyscy się zastanawiają, czy jesteście parą, tak jakby coś takiego jak przyjaźń nie istniało", "Błagam, bądźcie razem, jest ogień", "Fajnie, jakby wam się udało" - czytamy.