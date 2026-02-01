Influencer reaguje na udział Izy Miko w "TzG". Wystarczył jeden komentarz

Wielkimi krokami zbliża się 18. edycja "Tańca z gwiazdami". Program powróci na antenę już 1 marca. Polsat ogłosił już nazwiska większości uczestników. Ostatnio potwierdzono, że na parkiecie zobaczymy też Izę Miko. Jej udział w show wzbudził wiele kontrowersji. Aktorka bowiem nie jest taneczną amatorką. Swoje trzy grosze w tej sprawie wtrącił także inny uczestnik nadchodzącej odsłony.

REKLAMA

Zobacz wideo Paula Karpowicz w "Tan?cu z gwiazdami"? Mo?wi o problemach zdrowotnych

"Taniec z gwiazdami". Kacper "Jasper" Porębski komentuje udział Izy Miko

Iza Miko ma już na swoim koncie taneczne doświadczenia. Aktorka w przeszłości uczęszczała do szkoły baletowej, wystąpiła także w wielu tanecznych filmach. W komentarzach na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" pojawiły się głosy niezadowolenia. "Przecież ona jest tancerką, ma doświadczenie, tańczy całe życie... Jak osoby, które zaczynają od zera, mają jej dorównać?", "No nie jest to uczciwe…" - pisali niezadowoleni internauci.

Pod postem ogłaszającym udział Miko pojawił się także komentarz od innego uczestnika show. Kacper "Jasper" Porębski również uważa, że doświadczenie aktorki może okazać się pomocne w programie.

To już wiem, do kogo pójdzie Kryształowa Kula

- napisał Jasper. Jego komentarz zebrał kilkadziesiąt polubień.

Kacper "Jasper" Porębski kolejnym influencerem, który wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". W komentarzach burza

Ogłoszenie udziału Porębskiego w "Tańcu z gwiazdami" również nie przeszło bez echa. Opinie internautów na ten temat były mocno podzielone. Fani Jaspera byli zachwyceni wiadomością. "Czy ja mogę już zacząć wysyłać esemeski?!", "Mega gratulacje!", "To będzie najlepsza edycja" - ekscytowali się w komentarzach. Innym nie podobało się natomiast, że w programie pojawia się coraz więcej influencerów. "Coraz mniej gwiazd", "Dwójka influencerów w programie? Słabo, widać, że słaba edycja i nie mogli gwiazd z estrady z kina skompletować. Szkoda", "To już chyba nie 'Taniec z gwiazdami', tylko z influencerami"- narzekali. ZOBACZ TEŻ: Terrazzino podgrzewa atmosferę przed "Tańcem z gwiazdami". Trenował z popularną aktorką