"The Voice Senior" daje możliwość seniorom przeżycia medialnej przygody i spełnienia marzeń związanych z muzyką. Uczestnicy walczą już kolejny sezon, mając oczywiście wsparcie doświadczonych muzyków. Majka Jeżowska, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny oraz Robert Janowski są trenerami, wokół których również nie brakuje często poruszenia.
W odcinkach przed finałem są największe emocje. Na tym etapie nie wiemy, kto wkrótce pożegna się z formatem, a kto będzie walczył o pierwsze miejsce. Uczestnicy korzystają z rad trenerów, którzy wspierają ich nie tylko mentalnie, ale przede wszystkim od strony muzycznej i estradowej. Jak zawsze, wśród widzów są przeciwnicy i zwolennicy wybranych gwiazd. Tym razem dużo komentarzy wywołała drużyna Majki Jeżowskiej.
"Majka nie wyrabia jako trenerka... Nie potrafi zmotywować, ani odpowiednio ukierunkować członków swojej drużyny. W porównaniu z Piaskiem i jego podejściem do uczestników słabiutko wypada", "Szkoda uczestników z drużyny pani Majki. Trenerka nie potrafiła ich przygotować" - czytamy w social mediach programu. Nie zabrakło i głosów tych, którzy stoją za Jeżowską murem. "Pani Majka nie miała łatwego orzecha do zgryzienia. Każdy uczestnik zaśpiewał, jak potrafił. Trema potrafi działać bardzo negatywnie na uczestników i nie można być bardzo krytycznym wobec siebie i wykonanych piosenek", "Pani Majko super drużyna i spódniczka też" - czytamy.
Tego trenera kojarzymy nie tylko z doświadczeniem, ale i humorem i bezpośredniością. W "The Voice Senior" poznaliśmy Małgorzatę Jędrzejewską, czyli emerytowaną nauczycielkę języka polskiego. Muzyk miał do niej kilka pytań. - Czy pani jako polonistka ma jakiś sposób na błędy ortograficzne? Bo ja jestem kompletnym dysortografem. (...) Czy pani ma jakiś sposób? - zapytał Piaseczny. - Żaba przez "rz" piszesz? - zapytał wówczas Janowski. Cała sytuacja wywołała śmiech w studiu.