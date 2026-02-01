"The Voice Senior" daje możliwość seniorom przeżycia medialnej przygody i spełnienia marzeń związanych z muzyką. Uczestnicy walczą już kolejny sezon, mając oczywiście wsparcie doświadczonych muzyków. Majka Jeżowska, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny oraz Robert Janowski są trenerami, wokół których również nie brakuje często poruszenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Piaseczny o śpiewaniu z playbacku

"The Voice Senior" i uwagi po odcinku. Chodzi o przygotowanie drużyny

W odcinkach przed finałem są największe emocje. Na tym etapie nie wiemy, kto wkrótce pożegna się z formatem, a kto będzie walczył o pierwsze miejsce. Uczestnicy korzystają z rad trenerów, którzy wspierają ich nie tylko mentalnie, ale przede wszystkim od strony muzycznej i estradowej. Jak zawsze, wśród widzów są przeciwnicy i zwolennicy wybranych gwiazd. Tym razem dużo komentarzy wywołała drużyna Majki Jeżowskiej.

"Majka nie wyrabia jako trenerka... Nie potrafi zmotywować, ani odpowiednio ukierunkować członków swojej drużyny. W porównaniu z Piaskiem i jego podejściem do uczestników słabiutko wypada", "Szkoda uczestników z drużyny pani Majki. Trenerka nie potrafiła ich przygotować" - czytamy w social mediach programu. Nie zabrakło i głosów tych, którzy stoją za Jeżowską murem. "Pani Majka nie miała łatwego orzecha do zgryzienia. Każdy uczestnik zaśpiewał, jak potrafił. Trema potrafi działać bardzo negatywnie na uczestników i nie można być bardzo krytycznym wobec siebie i wykonanych piosenek", "Pani Majko super drużyna i spódniczka też" - czytamy.

Andrzej Piaseczny potrafi rozluźnić atmosferę. Takie pytanie zadał podczas emisji

Tego trenera kojarzymy nie tylko z doświadczeniem, ale i humorem i bezpośredniością. W "The Voice Senior" poznaliśmy Małgorzatę Jędrzejewską, czyli emerytowaną nauczycielkę języka polskiego. Muzyk miał do niej kilka pytań. - Czy pani jako polonistka ma jakiś sposób na błędy ortograficzne? Bo ja jestem kompletnym dysortografem. (...) Czy pani ma jakiś sposób? - zapytał Piaseczny. - Żaba przez "rz" piszesz? - zapytał wówczas Janowski. Cała sytuacja wywołała śmiech w studiu.