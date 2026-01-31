Siódma odsłona programu "The Voice Senior" wystartowała 3 stycznia 2026 roku. W tej edycji do grona trenerów po raz drugi powrócił Robert Janowski, a Alicja Majewska oraz Andrzej Piaseczny już po raz czwarty pełnią rolę mentorów uczestników. Skład jury zasiliła też Majka Jeżowska. 31 stycznia wyemitowano eliminacje do półfinałów. W drużynie każdego z jurorów zostało po czterech aspirujących artystów. Walka była zacięta. Jeden z występów szczególnie poruszył fanów.

"The Voice Senior". Widzowie rozpływają się nad tą uczestniczką. Nie brakuje słów zachwytu

W najnowszym odcinku "The Voice Senior" jako pierwsza swój talent zaprezentowała drużyna Roberta Janowskiego. Niedługo później wytypowane zostały cztery osoby, które zaśpiewają w półfinale. "To była muzyczna podróż pełna emocji i dojrzałych historii. Do półfinału Voice Senior awansują: Zbigniew Guzowski, Wojciech Szymański, Ryszard Orecki, Małgorzata Skrzypczak. Ich głosy i wrażliwe serca zostają z nami na dłużej" - czytamy w mediach społecznościowych. Widzowie od razu rzucili się do komentowania. To występ Małgorzaty chwycił ich za serce. "Super drużyna! Szczególnie jestem zauroczona głosem pani Małgosi", "Nie wyobrażam sobie, żeby Pani Małgorzata nie przeszła dalej. Już na przesłuchaniach w ciemno powaliła wspaniałym wokalem", "Małgorzata do finału. Bardziej mi się ta interpretacja podobała niż oryginał", "Małgosia mnie oczarowała kolejny raz", "Brawo Małgosia" - czytamy w sieci. Jak oceniacie?

"The Voice Senior". Małgorzata skradła serca widzów już w pierwszym odcinku. Janowski o nią walczył

Małgorzata Skrzypczak dała się poznać widzom w pierwszym odcinku "The Voice Senior". Nauczycielka wychowania fizycznego z Kalisza wyznała, że kilka lat temu zdiagnozowano u niej raka piersi. Dodała, że obecnie stara się uprawiać dużo sportu i nie zwalniać tempa. - W okresie choroby i po tym ostatecznym leczeniu chciałabym spróbować wszystkiego. Spróbuję jeszcze raz stanąć na scenie, zaśpiewać dla publiczności i wyzwolić emocje - wyznała. Przypomnijmy, że jej talent sprawił, że wszyscy jurorzy się odwrócili. Jej interpretacja piosenki "Anioł wie" z repertuaru Urszuli sprawiła, że już po kilku pierwszych dźwiękach Robert Janowski zapragnął uczestniczkę w swojej drużynie. - Ja będę stał i nie usiądę, dopóki nie będziesz w mojej drużynie - powiedział. Jak wiemy, Małgorzata wybrała go na swojego mentora. Zadowolony Janowski nazwał ją wówczas "perełką". ZOBACZ TEŻ: Piasek zadał nietypowe pytanie uczestniczce "The Voice Senior". "To już nie ma co walczyć"