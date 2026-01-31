Agnieszka Kaczorowska od dłuższego czasu jest tematem numer jeden w mediach. Najpierw rozpisywały się na temat jej rozstania z Maciejem Pelą i udziału w "Królowej przetrwania", by później skupić się na jej relacji z Marcinem Rogacewiczem. Para pojawiła się w "Tańcu z gwiazdami", ale pożegnała się z programem szybko - tuż przed ćwierćfinałem. Zakochani nie poddali się jednak i tworzą razem nowe projekty. Dopiero co była mowa o spektaklu, a teraz wyszło na jaw coś zupełnie nowego.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pracują nad wspólnym projektem. To już nie sekret

Wyszło na jaw, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wiążą swoją telewizyjną przyszłość z TVP. Para zapowiedziała na Instagramie tajemniczy "secret project", a Pudelek ustalił, że chodzi o koncert walentynkowy "Tańczmy, jak nam miłość gra". Wydarzenie poprowadzą wspólnie. Koncert odbędzie się 13 lutego z udziałem m.in. Bovskiej, Oskara Cymsa, Sławka Uniatowskiego i Reni Jusis. Informator Pudelka zdradził szczegóły. "To doskonały wybór do koncertu walentynkowego. Nikt tak wspaniale nie opowiada o miłości, jak Aga i Marcin. Robią to nie tylko słowami, ale również poprzez taniec i to również zostanie wykorzystane w koncercie. Na koniec wykonają coś, czego jeszcze nie było w polskiej telewizji" - przekazała Pudelkowi osoba z produkcji.

Agnieszka Kaczorowska o "Tańcu z gwiazdami". Wspomniała o rezygnacji z udziału

W rozmowie Agnieszki Kaczorowskiej z portalem Goniec został podjęty temat "Tańca z gwiazdami". Przypomnijmy, że odpadnięcie tancerki i aktora w ostatniej edycji wzbudziło kontrowersje. Po kilku miesiącach tancerka zastanowiła się nad emocjami i powodem. - Zawód? Tak, absolutnie tak. Ja tego w ogóle nie ukrywam. Wszędzie o tym mówię, bo to są ludzkie emocje i one są normalne. Dajemy sobie do nich prawo - przyznała. - Dlaczego tak się stało, to myślę, że trzeba byłoby na ten temat napisać książkę - dodała wymownie. Kaczorowska podkreśliła, że telewizja rządzi się swoimi prawami, a kulisy programów są dla widzów tajemnicą. Gwiazda zaznaczyła, że nie wszystko jest tam tak przejrzyste, jak się może wydawać. - To jest telewizja. Ja nie mogę o wielu rzeczach mówić. Byłam w tym od środka i mam swoją analizę tego, co się wydarzyło, ale taką, której niestety nie mogę wypowiedzieć publicznie - wyjawiła tancerka. ZOBACZ TEŻ: Kaczorowska i Rogacewicz spędzili wyjątkowe chwile w górach. "Zostawiam to w naszych sercach"