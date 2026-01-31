Zapendowska ostro o show Polsatu. "To jest jakiś żart, popłuczyny"

Elżbieta Zapendowska dała się poznać jako uznana ekspertka od emisji głosu, a także wokalistyki. Wiele osób pamięta również, że przez długi czas była jurorką w programie "Must be the music". Przez lata oceniała także aspirujących artystów w show "Idol". Zapendowska zyskała reputację profesjonalnej, ale wymagającej ekspertki. Nic więc dziwnego, że komentuje inne programy muzyczne. Ostatnio dostało się Polsatowi.

Elżbieta Zapendowska ostro o programie Polsatu. Nie gryzła się w język

Elżbieta Zapendowska w rozmowie z Plejadą została zapytana o emitowane na Polsacie show "Disco Star". Na fotelach jurorów siedzą m.in. Zenon Martyniuk i Skolim. Ekspertkę spytano, co o tym sądzi. - No to jest jakiś żart - wyznała bez ogródek. Zapendowska nigdy nie była fanką disco polo. - Uważam, że to nie jest muzyka, tylko jakieś popłuczyny różnych dziwnych dźwięków i gustów. Natomiast jeżeli ktoś to chce oglądać, to proszę bardzo. Telewizja publiczna nie powinna w tym maczać palców absolutnie, bo ona ma nieść misję. Natomiast telewizje prywatne niech sobie robią, co chcą. Widz jest od tego, żeby manipulować pilotem i tyle - podkreśliła. Zaznaczyła jednak, że każdy ma swój własny gust i może oglądać w telewizji takie programy, jakie mu pasują. - Ludzie mają swoje ulubione gatunki. Nie można lekceważyć wielbicieli disco polo, bo ich jest sporo. Po to mamy pilota do telewizora, żeby zmienić kanał - skwitowała.

Elżbieta Zapendowska ocenia, kto powinien być jurorem. To musi być spełnione

W 2024 roku w rozmowie z "Faktem", jeszcze przed nową edycją "Must be the music", Elżbieta Zapendowska stwierdziła, jakie cechy powinna mieć osoba, która zasiada w jury. Tym, według niej, powinien charakteryzować się juror, który ocenia występy innych w programie muzycznym. "Tam może być jeden wokalista, ale musi być też profesjonalny muzyk, bo przychodzą nawet zespoły symfoniczne. Musi być wytrawny muzyk, który orientuje się w muzyce rozrywkowej, poważnej, jazzowej, poetyckiej. Musi to być osoba szeroko rozumiejąca i znająca się na muzyce. Tam już nie wystarczy jakaś gwiazdeczka" - oceniła wówczas.