Program "Info senior", którego prowadzącą jest Katarzyna Bosacka, zadebiutował na antenie TVP Info 3 stycznia. Można go oglądać co tydzień w sobotę i w niedzielę. Jak możemy przeczytać na stronie TVP, "w każdym wydaniu poruszane są tematy ważne dla seniorów, od zdrowia i stylu życia, przez sprawy społeczne, po kwestie konsumenckie i kulturalne". Pojawiły się dane dotyczące oglądalności formatu. Co tak naprawdę uważają o nim widzowie? Komentarze mówią wszystko.

"Info senior". Taką ma oglądalność program Katarzyny Bosackiej

Program, który jest na antenie od miesiąca, zyskał uznanie w oczach widzów. Niewiele osób zdecyduje się na komentowanie formatu, ale jeśli już się to wydarzy, odzew jest pozytywny. W mediach społecznościowych - zarówno na Facebooku, jak i w serwisie X - możemy przeczytać przychylne komentarze. "Takich programów nam trzeba, coraz więcej nas jest. Dziękuję", "Jaki świetny program zrobiło TVP Info, 'Info Senior'", "Tego nam było trzeba" - pisali internauci.

"Info senior" zastąpił na antenie magazyn "Drugie śniadanie". Program również był kierowany do seniorów i nadawano go od kwietnia do końca grudnia ok. godz. 11:30. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, który dotarł do danych sporządzonych przez Nielsen Audience Measurement, średnio "Info senior" ogląda 70 tys. widzów. Jak możemy przeczytać, "to daje stacji udział w rynku na poziomie 1,52 proc. wśród wszystkich widzów i 0,82 proc. w grupie komercyjnej 16-59". Spośród ośmiu odcinków, które ukazały się na antenie TVP Info między 3 a 25 stycznia, najwięcej widzów obejrzało premierową odsłonę programu. Przed telewizorami zgromadziło się wówczas średnio 108 tys. widzów. Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się odcinek z 25 stycznia, który obejrzało średnio 23 tys. odbiorców.

Katarzyna Bosacka z nowym programem. Już porównują ją do Magdy Gessler

Katarzyna Bosacka już niedługo poprowadzi zupełnie nowy format na antenie TVP2. Program "Super Gary - Gotuj z Bosacką" zadebiutuje w sobotę 7 lutego o 11.35. Dziennikarka z kamerami będzie odwiedzać polskie rodziny, próbując ich przy tym nauczyć zdrowych nawyków żywieniowych. W rozmowie z portalem Plejada poruszono temat podobieństw nowego formatu do "Kuchennych rewolucji". Sama Bosacka unika jednak porównań do Gessler. - Magda jest mistrzynią w swoim fachu, prowadzi program od lat, który cieszy się ogromną popularnością i dzieje się w restauracjach. Ja jestem bardziej domowa, rodzinna, zajmuję się poradami dotyczącymi życia codziennego - mówi dziennikarka.

- Jestem królową garów – takich rodzinnych. Tam, gdzie jest duża kuchnia, przyjęcia domowe, zakupy spożywcze, to wszystko jest mój obszar - dodała. Zwróciła uwagę na to, że zupełnie różni się od restauratorki. - Całkowicie się różnimy z Magdą. Na pewno nie będę krzyczeć na ludzi. Poza tym nie śmiałabym tego robić, dlatego że ci ludzie zapraszają mnie do własnego domu - wyjaśniała.