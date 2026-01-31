"Taniec z gwiazdami" doczeka się kolejnej edycji, która ruszy 1 marca tego roku. Produkcja odkrywa kolejne karty, informując fanów program, kogo zobaczymy na parkiecie w 18. odsłonie. Wiadomo, że zobaczymy m.in.: Małgorzatę Potocką, Mateusza Pawłowskiego, Emilię Komarnicką czy Paulina Gałązkę. Wśród uczestników jest także influencerka - Natalia "Natsu" Karczmarczyk. Właśnie do obsady dołączyła kolejna gwiazda internetu. Widzowie już reagują.

"Taniec z gwiazdami". Kacper "Jasper" Porębski sprawdzi się na parkiecie. Co na to fani programu?

31 stycznia w mediach społecznościowych programu pojawiły się wieści o udziale Kacpra "Jaspera" Porębskiego. "Influencer z dystansem do siebie! Jego treści regularnie podbijają social media, a on sam bliżej ma do telefonu niż do wielkiej sceny – stawia na autentyczność, luz i prawdziwy kontakt z widzami. Teraz sprawdzi się w zupełnie nowej roli" - napisano na Instagramie. Widać, że produkcja decyduje się na coraz więcej uczestników ze świata internetu.

Co na to widzowie? Niektórzy nie kryli jednak niezadowolenia, dając temu wyraz w komentarzach. Uważają, że w programie jest za dużo influencerów. "Coraz mniej gwiazd", "Dwójka influencerów w programie? Słabo, widać, że słaba edycja i nie mogli gwiazd z estrady z kina skompletować. Szkoda", "Co za żenada" - pisali internauci. Inni byli tym faktem zachwyceni. "Czy ja mogę już zacząć wysyłać esemeski?!", "Mega gratulacje!", "To będzie najlepsza edycja" - czytamy.

"Taniec z gwiazdami". Paulina Gałązka już trenuje. Pomaga jej zwyciężczyni programu!

Paulina Gałązka gra w spektaklu "To wiem na pewno" razem z Agatą Kuleszą, która w 2008 roku sięgnęła po Kryształową Kulę. Przy okazji aktorka poprosiła bardziej doświadczoną koleżankę po fachu o pomoc. 29 stycznia na Instagramie Gałązki pojawiło się nagranie, na którym panie trenują. - Agatka, zatańczysz ze mną cha-chę? - spytała. - Paulina, ja już nie pamiętam. Nie... - odpowiedziała początkowo "zniechęcona" Kulesza. Szybko jednak zmieniła zdanie. Aktorki miały okazję przećwiczyć wspólnie układ na teatralnej scenie. "Moją partnerką w 'Tańcu z gwiazdami' jest Agata Kulesza. Najlepsza z najlepszych" - napisała pod filmikiem Gałązka.