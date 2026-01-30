30 stycznia gospodarzami "halo tu polsat" byli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Program rozpoczął się tak jak zwykle, jednak po tym, jak gospodarze śniadaniówki przeprowadzili kilka rozmów, okazało się, że redakcja programu przygotowała niespodziankę dla Macieja Kurzajewskiego.

"halo tu polsat" z niespodzianką dla Macieja Kurzajewskiego

Maciej Kurzajewski 29 stycznia obchodził 53. urodziny. Na Instagramie opublikował zdjęcia i nagrania, na których pokazywał, jak świętował tego dnia. Nie zabrakło tortu oraz prezentów. Pamiętali o nim również koledzy i koleżanki z Polsatu oraz szefostwo stacji, które przysłało mu kwiaty oraz kartkę z życzeniami. Nic więc dziwnego, że komentator sportowy był zaskoczony, że dzień później na antenie "halo tu polsat" postanowiono kontynuować świętowanie jego urodzin.

W trakcie piątkowego programu, po jednej z rozmów, Katarzyna Cichopek wspomniała, że jej mąż dzień wcześniej skończył 53 lata. Wtedy do studia weszło kilku realizatorów formatu, którzy nieśli tort urodzinowy i śpiewali Kurzajewskiemu "sto lat". Do śpiewu przyłączyła się Cichopek, która złożyła ukochanemu oficjalne życzenia w imieniu redakcji. Celebrytka, po tym, jak życzyła Kurzajewskiemu zdrowia, spełnienia marzeń i kolejnych sukcesów zawodowych, wypaliła nagle z osobistym wyznaniem. - A o miłość zadbam ja - usłyszeli widzowie. Kurzajewski był wyraźnie poruszony. Podziękował za życzenia i zdmuchnął świeczki umieszczone na torcie. Po chwili podszedł do Cichopek i ją pocałował. Udana niespodzianka urodzinowa?

Maciej Kurzajewski z nową fuchą

16 stycznia Maciej Kurzajewski przekazał na instagramowym profilu, że już w lutym poprowadzi program "Magazyn Olimpijski". Wspomniał o szczegółach. "To będzie wyjątkowa zimowa przygoda – również dla mnie. Mam ogromną przyjemność być jednym z gospodarzy 'Magazynu Olimpijskiego' w Polsacie Sport, programu, który już teraz zabiera widzów w podróż za kulisy przygotowań do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026" - napisał. ZOBACZ TEŻ: Jakie wykształcenie ma Maciej Kurzajewski? Głos w tej sprawie zabrała Paulina Smaszcz