"The Voice Senior" powrócił z nowym sezonem na antenę TVP2 3 stycznia 2026 roku. Trenerzy, czyli Majka Jeżowska, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny i Robert Janowski wciąż kompletują swoje drużyny podczas przesłuchań w ciemno. W nowym odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę 31 stycznia, pewna uczestniczka przyczyni się do tego, iż Piasek podzieli się dość zaskakującym wyznaniem.

Andrzej Piaseczny wyjawia prawdę. "Wszystko piszę po prostu odwrotnie"

W kolejnym odcinku show na scenie pojawi się Małgorzata Jędrzejewska - emerytowana nauczycielka języka polskiego. Piaseczny postanowi zapytać ją o pewną kwestię. - Czy pani jako polonistka ma jakiś sposób na błędy ortograficzne? Bo ja jestem kompletnym dysortografem. (...) Czy pani ma jakiś sposób? - dopyta muzyk, który jest autorem tekstów ponad stu przebojów. Pytanie artysty zaciekawi siedzącego obok Janowskiego. - Żaba przez "rz" piszesz? - zagadnął kolegę z uśmiechem. - Wszystko piszę po prostu odwrotnie. Czytam dużo i tak dalej... nie potrafię się nauczyć pisać, absolutnie - odpowiedział mu Piasek.

Uczestniczka nie będzie kryła się ze szczerą odpowiedzią. - To już nie ma co walczyć. Musisz to polubić! - stwierdzi polonistka. - Kocham panią, kocham panią! - odpowie pani Małgorzacie artysta, śmiejąc się. Nowy odcinek "The Voice Senior" będzie można obejrzeć w sobotę 31 stycznia o godzinie 20 w TVP2 i TVP VOD.

Uczestniczka "The Voice Senior" podzieliła widzów. Poszło o jej umiejętności wokalne

Przypomnijmy, że po ostatnim odcinku "The Voice Senior" w mediach społecznościowych wybuchła prawdziwa burza. Widzowie podzielili się na dwie grupy, oceniając występ pani Violetty. Uczestniczka zaprezentowała utwór "Dla Ciebie jestem sobą" i podbiła serca wielu internautów. "Brawo! Na pewno finał", "Wspaniała" - pisali w komentarzach. Z drugiej strony jednak pojawiło się też wiele wpisów, w których zwrócono uwagę, iż kobieta ma mieć doświadczenie w śpiewaniu. "To miał być program dla amatorów!", "Pięknie śpiewa. Uważam jednak, że skoro jest artystką i cały czas śpiewa, to nie powinna brać udziału w takim programie" - ocenili użytkownicy.