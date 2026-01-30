W marcu 2025 roku TVN Warner Bros. Discovery zawiesił współpracę z Adamem Kornackim i Sebastianem Kraszewskim - prowadzącymi programu "Automaniak" emitowanego na antenie TVN Turbo. Obu postawiono wówczas zarzuty w sprawie loterii, której twarzą był youtuber Budda. Zaledwie kilka miesięcy później media obiegła kolejna szokująca informacja. Adam Kornacki oraz Patryk Mikiciuk usłyszeli zarzuty zgwałcenia dwóch kobiet. Warto jednak podkreślić, że w połowie grudnia Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił obu dziennikarzy w tej sprawie. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Wiele osób z pewnością zastanawiało się, co z prowadzonymi przez prezenterów formatami. Już wszystko jasne.

"Automaniak" i "Zakup kontrolowany" znikają z anteny

Zarówno "Automaniak", jak i "Zakup kontrolowany" to programy z ogromnym stażem. Ten pierwszy wystartował w 1998 roku. Początkowo jedynym prowadzącym był Tomasz Sianecki. W następnych latach dołączali do niego kolejni prezenterzy. W 2008 roku w formacie zadebiutował Mikiciuk, a 11 lat później Kornacki. Sebastian Kraszewski pojawił się dopiero w 29. serii.

Nieco później wystartował "Zakup kontrolowany". Pierwszy odcinek programu z Kornackim wyemitowano w 2006 roku. Nie da się ukryć, że fani motoryzacji chętnie sięgali po oba formaty. Informacja o ich zawieszeniu wywołała ogromne poruszenie. "Współpraca nad realizacją bieżących odcinków programów z udziałem osób zaangażowanych w sprawę zostanie wstrzymana do momentu jej wyjaśnienia" - przekazało w marcu biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery. Programy nie powróciły jesienią na antenę i jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, nie będzie ich także w wiosennej ramówce stacji.

Adam Kornacki ogłosił wielki powrót. "Oczekujcie kolejnych premier"

Kornacki od lat prowadzi na YouTubie własny kanał, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Po zawirowaniach związanych z zarzutami dziennikarz zawiesił swoją działalność w sieci. 12 stycznia ogłosił, że wraca z nowymi materiałami. "Wracam na YT! Na pierwszy ogień idzie film z zakupu Fiata Cinquecento Sporting w wersji rajdowej. Miłego odbioru i oczekujcie kolejnych premier!" - pisał. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy zadowolonych fanów. "Nareszcie! Powodzenia", "No w końcu, bardzo się cieszę" - pisali.