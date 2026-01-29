Program "Kocham Cię, Polsko!" przez wiele lat cieszył się ogromną popularnością wśród widzów TVP. Do udziału w show zapraszano znane osoby ze świata telewizji, muzyki oraz sportu, które miały okazję sprawdzić swoją wiedzę o Polsce. Format był emitowany na antenie TVP2 w latach 2009-2012 oraz ponownie w latach 2016-2018. Pierwszym prowadzącym programu był Maciej Kurzajewski, natomiast w drugiej odsłonie jego rolę przejęła Barbara Kurdej-Szatan.

Na przestrzeni lat zmieniali się również kapitanowie drużyn. Najdłużej funkcję tę pełniły Katarzyna Zielińska i Marzena Rogalska, a w kolejnych edycjach kapitanami byli także Joanna Koroniewska, Maciej Musiał, Tomasz Kammel oraz Antoni Królikowski. Teraz wyszło na jaw, że "Kocham Cię, Polsko!" powraca! To ona zostanie nowym gospodarzem.

"Kocham Cię, Polsko!" powraca do telewizorów. Kto wcieli się w rolę gospodarza?

W 2026 roku Telewizja Polska poinformowała, że kultowy program "Kocham Cię, Polsko!" ponownie pojawi się w ramówce. Teraz to już pewne, kto poprowadzi nową wersję formatu. Wyszło na jaw, że gospodarzem nowej edycji będzie Marzena Rogalska, która w przeszłości występowała w show jako kapitan drużyny.

Przypomnijmy, że prezenterka niedawno wróciła do TVP jako współprowadząca "Pytanie na śniadanie". To nie koniec informacji. Długo nie było wiadomo, kto stanie na czele rywalizujących zespołów. Teraz portal Wirtualne Media ujawnił nieoficjalne ustalenia dotyczące obsady programu. Obok Marzeny Rogalskiej w programie pojawią się aktorzy Filip Gurłacz i Michał Koterski, którzy obejmą funkcje kapitanów drużyn. Spodziewaliście się tego?

"Kocham Cię, Polsko" powraca. Kiedy możemy się spodziewać nowej edycji?

Fani już wyczekują nowych odcinków programu "Kocham Cię, Polsko". Trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość. Nagrania do odświeżonej wersji lubianego programu mają rozpocząć się na początku lutego. Debiut programu zaplanowano na 6 marca o godzinie 20:30, a show ma być głównym formatem TVP2 na piątkowe wieczory. Odcinki będą trwały około 70 minut, a widzowie w końcu zobaczą format w nowej, unowocześnionej odsłonie. Będziecie oglądać?